Attentats du 13-Novembre: Éric Zemmour accuse François Hollande et provoque l'indignation

Au moment où la France commémorait le sixième anniversaire des attentats du 13-Novembre, Éric Zemmour a provoqué une nouvelle polémique en se rendant devant le Bataclan et en mettant en cause l'ancien président François Hollande.

Il persiste et signe. En visite au salon Made in France ce dimanche à Paris, Éric Zemmour a réitéré ses propos tenus la veille en marge des commémorations des attaques du 13-Novembre. « J'ai tenu des propos sur la réalité de la politique de François Hollande et de ses prédécesseurs que je maintiens », a réaffirmé le polémiste au micro de notre journaliste Valérie Gas. « Et je maintiens que rendre hommage aux victimes, c'est aussi arrêter de seulement se lamenter, d'allumer des bougies. Il faut aussi expliquer ce qu'on va faire ». Face à la « guerre de civilisation » qu'il croit voir, Éric Zemmour affirme : « Il faut arrêter de se coucher ».

Celui qui prépare sa candidature à la présidentielle s'est rendu samedi soir devant la salle de concert du Bataclan, où 90 personnes avaient été tuées le 13 novembre 2015 par un commando terroriste. François Hollande « savait qu'il y aurait des terroristes et n'a pas protégé les Français et a pris une décision criminelle de laisser les frontières ouvertes », a-t-il déclaré devant la presse. Vendredi, déjà, lors d'un déplacement à Bordeaux, il avait soutenu que « le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des "migrants" de venir en France ».

Ces propos ont provoqué l'indignation. Premier visé, François Hollande s'est vivement élevé contre des déclarations « infondées, indécentes et indignes ». « Les terroristes du 13 novembre sont venus de Belgique, ils sont belges ou français », a souligné l'ancien président ce dimanche sur Radio J, rappelant les mesures prises pour « contrôler les arrivées extérieures » à l'Union européenne. « C'est indécent d'être devant le Bataclan, de parler de guerre de civilisation devant le bâtiment lui-même » en reprenant « le langage même des terroristes », a-t-il aussi relevé.

« Parole de saltimbanque »

Le Premier ministre d'alors, Manuel Valls, a dénoncé des « mensonges (...) dont le seul but est de semer le doute et la haine ». Parmi d'autres élus de la majorité présidentielle, le vice-président de l'Assemblée nationale Hughes Renson a quant à lui qualifié le discours d'Éric Zemmour de « parole de saltimbanque sale et indigne de notre pays ». « Personne n'a envie d'entendre ce type de propos dans un moment de recueillement », a aussi déclaré la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa.

Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen et amie d'Éric Zemmour, a dit pour sa part n'avoir cru « à aucun moment qu'il y ait eu l'intentionnalité de François Hollande de causer la mort de qui que ce soit », tout en lui reprochant une « irresponsabilité criminelle ». Le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, a lui critiqué une « forme d'indécence » de la part d'Éric Zemmour avec ses déclarations devant le « lieu martyr » du Bataclan. Il a cependant estimé que François Hollande avait une « responsabilité » dans la « hausse » du « terrorisme » à cause de sa politique migratoire.

« Les victimes du 13 novembre ne seront pas le marchepied d'Éric Zemmour », a réagi l'association Life for Paris dans un communiqué. « Il a décidé de faire ce qu'aucun politique n'avait osé jusqu'à présent : tenir des propos politiques devant le Bataclan un soir de commémorations », écrit-elle.

