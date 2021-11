Procès du 13-Novembre, semaine 10: quel témoin pour quelle vérité?

Diplômé en communication politique à l'université Paris XII, Thibault Guichard, historien à l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), est également doctorant contractuel à l'université Paris VIII. Pour RFI, il suit les auditions du procès des attentats du 13 novembre 2015, et nous livre chaque lundi son regard sur le déroulement des audiences au cours de la semaine précédente.

RFI : Mercredi dernier, avant la déposition de François Hollande, cité à la barre par l’association de victimes du 13-Novembre Life for Paris, les avocats de la défense et des parties civiles ont longuement débattu sur l’utilité de faire témoigner certaines personnalités lors de ce procès. Pourquoi ?

Car le témoignage est un moment central du procès pénal, sur lequel se fonde le triple caractère à la fois oral, public et contradictoire de tout jugement. À travers la figure du témoin, qui est un héritage des origines antiques de notre droit, se noue aussi une partie du lien entre justice et vérité. Évoquer la « voix de la vérité » pour désigner le témoin, à l’image de Cicéron au Ier siècle avant notre ère, fait toujours sens pour nous. Avant de déposer à la barre, tout témoin est en effet tenu de prêter serment et jurer de dire la vérité. On comprend aussi que cette pratique judiciaire soit très codifiée juridiquement. La légitimité du témoin repose en partie sur sa neutralité – en latin, testis signifie « celui qui se tient en tiers » – ainsi que sa coprésence à l’événement, que ce soit par sa proximité avec les faits ou avec les accusés. En l’espèce, c’est cette question du rapport avec les faits qui a été soulevée par la défense pour plusieurs des témoins cités par les parties civiles : « Qu’est-ce qu’ils ont vu ? Qu’est-ce qu’ils savent de ce dossier ? » a par exemple clamé Me Arab-Tigrine face à la Cour. Des avocats ont aussi invoqué le principe de sérénité des débats, faisant valoir le risque d’une politisation du procès, de son instrumentalisation à des fins politiques, sociétales voire idéologiques, qui dépassent le cadre des faits qui sont jugés.

Plusieurs avocats de la défense se sont aussi opposés au témoignage de chercheurs, les sociologues Gilles Kepel, Hugo Micheron ou encore Bernard Rougier. Comment expliquer ce refus de mêler le discours judiciaire à la démonstration scientifique ?

La place des scientifiques dans un procès, et en particulier des chercheurs en sciences sociales, est tout à fait singulière. D’une part, parce que leur expertise n’est pas expressément reconnue comme telle par la Cour : le chercheur qui comparaît lors d’un procès ne le fait pas en tant qu’expert, à l’inverse des psychologues par exemple, mais comme un témoin. Pourtant, il semble tout aussi évident qu’un sociologue ne vient pas déposer ni sur la personnalité de l’accusé – ce n’est pas un témoin de « moralité » – ni sur les faits qui lui sont directement reprochés. Un chercheur est donc considéré comme un « témoin de contexte », une notion qui fut utilisée en France, pour la première fois, à l’occasion des grands procès historiques pour crime contre l’humanité, dans les années 1980-1990. Or, pour citer le défenseur de Paul Touvier en 1994, « un procès d’assises n’est pas une conférence en Sorbonne ». Ce constat d’évidence fait part de deux formes de rapport à la vérité, dont la compatibilité pose question. Ainsi pour Me Negar Haeri, avocate d’un des accusés au procès « V13 », la vérité de la recherche n’est jamais établie, sans cesse discutée, notamment pour être prolongée, approfondie. Aucun chercheur ne peut se prévaloir d’un savoir clos, fermé et sûr de lui-même. Mais, tout en s’ouvrant aux avancées de la recherche, l’espace de la cour d’assises ne prévoit pas, en tout cas pour ce procès, de confrontation entre différentes thèses sur des sujets aussi instables et discutés que la radicalisation et le terrorisme islamiste. On peut y voir une forme de limite, qui mérite d’être pointée et mise en question.

Du reste, au sein même de la communauté scientifique, l’intervention au cours d’un procès suscite des interrogations. Pourquoi le fait de témoigner devant une cour d’assises peut-il apparaître comme problématique pour des historiens ou des sociologues ?

Pour rappel, les journalistes du Monde ont en effet révélé début octobre, que les sociologues Farhad Khosrokhavar et Jérôme Ferret avaient été contactés par Me Haeri, mais qu’ils avaient refusé de venir témoigner. Ils préféraient ainsi éviter tout risque de confusion entre leur parole et celle de la défense des accusés, Jérôme Ferret estimant par exemple que les événements étaient « trop proches » et encore « trop traumatiques » pour intervenir dans le cadre de ce procès. Le sociologue Olivier Roy considère quant à lui qu’il est « malhonnête scientifiquement » de témoigner à un procès : « Je crois en ma théorie, mais à partir de quel moment peut-on considérer qu’elle est une vérité qui peut être utilisée pour faire condamner quelqu’un ? » Il y a ici un refus encore plus profond qui s’exprime, qui est celui de faire appel au savoir scientifique pour légitimer des discours d’un autre ordre, judiciaire par exemple. Refusant de venir témoigner au procès Papon (1994), Henry Rousso motivait son choix avec des arguments rigoureux, et qui éclairent notre actualité : l’historien notait ainsi que faire se superposer le registre de la justice – qui est de déterminer l’innocence ou la culpabilité d’un homme – à celui des sciences sociales – une « entreprise de connaissance et d’élucidation » – est possible, mais que c’était alors compromettre leur capacité égale à se situer à la « hauteur de leurs enjeux respectifs ». Pour résumer, si le scientifique et le magistrat assument tous les deux une exigence et un devoir de vérité, c'est en obéissant à des règles différentes, avec des buts également distincts. Dans un cas, la vérité est provisoire et partielle ; dans l'autre, elle est contraignante et normative, ne vise pas à comprendre mais à établir des responsabilités, à fixer la limite entre le tolérable et l'intolérable.

