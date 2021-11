France: le gouvernement propose un plan pour lutter contre la prostitution des mineurs

Le gouvernement français va investir 14 millions d'euros pour lutter contre la prostitution des mineurs, a annoncé le secrétaire d'État à l'Enfance, Adrien Taquet, lundi 15 novembre 2021. Ce plan prévoit toute une batterie de mesures pour empêcher les jeunes de tomber dans la prostitution et aider les victimes.

En France, entre 7 et 10 000 mineurs se prostituent. Ce sont essentiellement des filles âgées de 15 à 17 ans. « 50% entre en prostitution à 14 ans et ça concerne tous les milieux sociaux, précise Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance. L'autre constante remarquée à 70%, voire 80%, nous disent les professionnels, ce sont des phénomènes de violences sexuelles subit dans l'enfance ou du harcèlement scolaire poussé. »

Une fugue, une mauvaise rencontre ou bien des photos intimes qui tombent entre de mauvaises mains peuvent mener ces jeunes dans l'engrenage. En plus, ces derniers ont souvent une image dégradée du corps féminin à cause de la pornographie. Problème, ils ne se considèrent comme pas des victimes. Ils ont l'impression d'être les maîtres de leur vie et sont fiers de gagner de l'argent.

Plus de prévention et des maraudes numériques

Nina, ancienne prostituée n'a pas toujours trouvé l'aide dont elle avait besoin. « Ça m'est déjà arrivé qu'un policier me dise : "Mais je comprends pas pourquoi une fille comme toi peut tomber là-dedans. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as des parents formidables. Tu as de l'amour autour de toi." L'argent facile et les fréquentations faisaient que je repartais et que j'avais peur de me battre. On croit plus en l'amour. On croit plus en notre corps, on l'écoute plus. Et on croit plus en cette vie »

Pour la jeune fille, la formation des forces de l'ordre est essentiel tout comme la prévention dès le collège. Le plan du gouvernement prévoit aussi des maraudes numériques et davantage de moyens pour les associations. La France veut également obliger les plateformes de location d'hébergement à mieux coopérer avec la justice.

Pour Armelle Le Bigot Macaux, présidente d'Agir contre la prostitution des enfants, il faut concentrer les moyens sur la prévention. Une fois que l'on tombe dans la prostitution, il est très dur d'en sortir, car c'est une addiction, explique-t-elle.

Armelle Le Bigot Macaux (Agir contre la prostitution des enfants): «À ces âges-là, on est tellement fragile, qu'on y replonge» Marine de La Moissonnière

