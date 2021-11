France: Macron débloque près de 2 milliards d’euros pour développer l'hydrogène vert

Avec notre envoyé spécial à Béziers, Anthony Lattier

« Ça, c'est l'avenir », explique-t-on au président, au moment de lui montrer les pièces qui serviront à fabriquer de l'hydrogène décarboné.

Un secteur sur lequel mise Emmanuel Macron dans son plan « France 2030 », slogan inscrit sur une grande affiche verte au centre de l'usine.

Une projection vers l’avenir qui permet au chef de l’État d’envoyer, au milieu des ouvriers, un message très politique :

On ne répond jamais aux difficultés du temps en ayant la nostalgie d'un passé qui n'est plus, mais en redoublant de capacités à résister et à ne pas céder, mais à penser l'avenir dans ces dynamiques nouvelles.