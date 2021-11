Covid en France: qui sont les quelque 6,5 millions de personnes non-vaccinées?

La France fait face à un rebond épidémique de Covid. Le taux d’incidence a franchi la barre de 100 cas pour 100 000 habitants. Le niveau des contaminations est moins marqué pour l’instant que chez certains des pays voisins comme l’Allemagne ou la Belgique, mais la dynamique de l’épidémie est clairement à la hausse. Pour faire face, les autorités misent tout particulièrement sur la vaccination, dont la campagne de rappel chez les seniors vaccinés pour booster l'immunité qui décline au fil du temps. Mais les autorités veulent aussi atteindre les non-vaccinés. À ce jour, près de 90% de la population éligible, c’est-à-dire des plus de 12 ans, a reçu au moins une dose. Qui sont les autres ?

En France, environ 6,5 millions de personnes âgées de plus de 12 ans n’ont reçu aucune dose de vaccin anti-Covid. Elles sont plus de 4 millions chez les moins de 50 ans. Au-delà elles sont environ 2,3 millions. La préoccupation des autorités porte en particulier sur les seniors. Chez les plus de 65 ans, ils sont plus d’un million à n’avoir fait aucune injection. Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les plus de 80 ans ne sont pas les mieux protégés, parmi eux 15% n’ont pas reçu de dose. L’Espagne et le Portugal par exemple ont réussi, eux, à vacciner l’intégralité de ce groupe d’âge.

D’importantes brèches

En France, malgré une couverture vaccinale très élevée à l’échelle de la population générale, il y a donc des brèches importantes aux yeux des autorités ; de quoi former une vraie vague d’hospitalisations si les contaminations explosent.

À noter que les Français les moins favorisés semblent aussi être moins vaccinés. Ainsi, chez ceux qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire, une aide de l’Etat destinée aux personnes aux faibles revenus, le taux de vaccination est de 45% - contre 75% pour l’ensemble de la population selon le ministère de la Santé. C'est un autre défi pour les autorités.

