Pédocriminalité dans l'Église de France: l'ex-prêtre Bernard Preynat arrêté dans la Loire

Bernard Preynat, anciennement connu comme « père Preynat », condamné en mars 2020 à cinq ans de prison ferme pour ses agressions sexuelles sur mineurs, a été interpellé ce mercredi matin 17 novembre à son domicile.

L'ancien prêtre, aujourd'hui âgé de 76 ans, avait jusqu'à présent échappé à la prison en raison de son état de santé. Ce mercredi matin, à 9 heures, la police a interpellé Bernard Preynat au domicile de sa sœur chez laquelle il vivait.

Il a ensuite été incarcéré dans un centre d'arrêt près de Saint-Étienne, non loin de Lyon, diocèse où il a commis ses agressions sexuelles sur au moins neuf mineurs. Lors de son procès, un des avocats des parties civiles avait estimé le nombre de ces agressions entre 3 000 et 4 000.

Un an et demi plus tard, les demandes de suspension de peine de l'ancien curé ont été rejetées. Une nouvelle expertise médicale a conclu en effet que l'état de santé de Bernard Preynat n'était plus incompatible avec son incarcération dans une structure de soins pénitentiaire.

Soulagement à l'association La Parole libérée

L'intéressé sera cependant conduit devant un autre médecin en prison, dans les heures qui viennent, pour s'assurer que sa détention est bien possible.

Du côté des victimes, Bertrand Virieux, abusé à l'âge de 9 ans par l'ancien aumônier, et co-fondateur de l'association La Parole libérée, a laissé entendre ce mercredi son soulagement de ne plus savoir son agresseur en liberté.

