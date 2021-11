Emmanuel Macron défend son bilan devant les maires de France

Emmanuel Macron a réglé ses comptes avec les maires lors du Congrès de l'association des maires de France (AMF). Le président français a eu - au cours de son quinquennat - une relation difficile avec les élus locaux qu'il a d'abord méprisés avant de vanter leur mérite pendant le « Grand Débat national ». L'AMF lui reproche de ne pas faire assez confiance aux élus. En réponse, le président a défendu son bilan pied à pied.

Emmanuel Macron le reconnait : entre lui et les maires, tout ne s’est pas bien passé. « Il se peut qu'il y ait eu des malentendus au début. »

Le problème, c’est que cinq ans plus tard, les reproches persistent. Le nouveau président de l’AMF, David Lisnard, le maire LR de Cannes, dénonce l’hypercentralisation des décisions pendant la crise du Covid-19 : « Combien de préfets et, je me suis laissé dire parfois, de ministres ont découvert les décisions en même temps que nous ? Et cela s'est traduit par de vraies difficultés opérationnelles. »

La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle, quant à elle reproche le manque de considération du chef de l’État : « N'attendons pas la prochaine crise pour redécouvrir une nouvelle fois que la France tient quand elle sait unir ses forces et s'appuyer sur ses maires. »

« Forces de division »

Des critiques – et toutes les autres – balayées d’un revers de main par le chef de l'État, qui estime au contraire qu’il a beaucoup fait pour eux. « Vous avez, pour toutes celles et ceux qui m'ont croisé à travers le "Grand Débat" et beaucoup d'autres, j'espère, pu découvrir que j'aimais malgré tout beaucoup de ce qui est votre action. Et je pense qu'il y a d'ailleurs peu de mes prédécesseurs qui ont passé autant de temps à débattre avec les maires partout à travers la France. »

Et Emmanuel Macron met en garde : « Attention à ne pas entretenir les forces de division entre l’État et les élus, surtout dans cette période. »

