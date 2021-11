Google va payer l'Agence France-Presse pour l'utilisation de ses contenus

C'est un long combat qui s'achève après 18 mois d'âpres négociations. Google va rémunérer l'Agence France-Presse (AFP) pour les contenus qu'il exploite sur ses services. Un accord a été trouvé mercredi 17 novembre dans un contexte de fortes tensions entre géants du numérique et médias du monde entier. Cet accord est capital pour la presse française.

Il s’agit du premier accord entre une agence de presse et Google. Un contrat sous la forme d’un forfait de cinq ans dont le montant précis n’a pas été dévoilé. Mais dans une note aux salariés, la direction a précisé que le géant du Web allait devenir l’un des plus gros clients de l’Agence France-Presse.

Un contrat qui englobe toute l'Union européenne, même les pays qui n'ont pas la notion de droit voisin inscrite dans leur loi. « On signe cet accord pour tourner la page et avancer. On est là pour montrer que les acteurs peuvent s’entendre et que l’on a trouvé une solution », s’est réjoui le patron de Google France Sébastien Missoffe.

L’aboutissement d’un long combat

De son côté, le directeur de l’AFP salue « l’aboutissement d’un long combat […] (l’argent de ce contrat) permettra de contribuer à la production d’une information de qualité et au développement de l’innovation au sein de l’Agence France-Presse ». Fabrice Fries veut que les plateformes prennent une place de plus en plus importante au sein des revenus de l’AFP. Un partenariat est signé avec Facebook et un autre contrat est en préparation avec Google.

L’accord qui vient d’être signé s’inscrit dans le cadre de la directive européenne des « droits voisins ». Une directive que la France a été la première à transposer dans ses lois en 2019. Elle oblige les géants du numérique à payer les médias et agences de presse pour les contenus qu’ils incluent dans leurs services.

Par exemple : les petites fiches actus de Google Actualités qui reprennent titre et photo d’un article d’un journal. Cela donne une information à un internaute sans rémunérer le média qu’il la produit. « C’est comme si une radio disait aux artistes-interprètes : je vous donne de la visibilité en vous diffusant, je ne vais pas en plus vous payer… », se lamentait le directeur de l’Agence France-Presse, Fabrice Fries, dans une tribune au journal Le Monde l’an dernier.

Les droits voisins viennent donc remédier à ce problème. Google a longtemps obstinément refusé cette loi. Une amende de 500 millions d’euros lui a été infligée le 13 juillet dernier par l’Autorité de la concurrence française. Le géant du numérique a fait appel.

Vives tensions dans le monde entier

Dans le monde entier, ce problème de droits d'auteur crée de très vives tensions entre médias et GAFA. En Espagne, Google a fermé son service « Google News » depuis sept ans. Il devrait rouvrir en 2022. Au Danemark, les principaux médias s’unissent dans une coalition pour affronter les géants du Web dans la négociation de leurs droits d’auteur. En Australie, une loi comparable à la directive européenne sur les « droits voisins » vient d’être votée.

