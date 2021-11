Lutte contre la maltraitance animale en France: le Parlement adopte la proposition de loi

Par un ultime vote du Sénat quasi unanime, le Parlement a adopté définitivement jeudi 18 novembre une proposition de loi emblématique de la majorité présidentielle pour « lutter contre la maltraitance animale ».

Le vote a été acquis par 332 voix pour, une contre et 10 abstentions. Au menu de ce vaste texte figurent l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et delphinariums, la fin de la vente de chiots et chatons en animalerie, et des peines durcies pour sévices ou abandon. Mardi, l'Assemblée nationale quasi unanime avait adopté définitivement cette proposition de loi de la majorité présidentielle.

Assemblée et Sénat étaient parvenus à un accord sur ce texte qui prévoit également de durcir les peines pour sévices ou abandon. Un Français sur deux possède au moins un animal de compagnie mais chaque année, quelque 100 000 bêtes sont abandonnées.

Interdiction des ventes de chiots et chatons en animalerie

La proposition de loi doit contribuer à éviter les achats impulsifs d'animaux de compagnie. Ainsi un « certificat d'engagement et de connaissance » sera délivré avant toute acquisition. La vente de chiots et chatons en animalerie sera interdite à compter du 1er janvier 2024. La présentation des animaux dans les vitrines ne sera plus permise. La vente d'animaux en ligne sera mieux encadrée.

Principale pomme de discorde initiale entre Assemblée et Sénat, le sujet des animaux sauvages dans les 120 cirques itinérants actuels a fait l'objet d'un compromis. Il sera interdit de les présenter au public d'ici à deux ans, et de les détenir d'ici à sept ans. La détention de cétacés dans les delphinariums sera elle prohibée dans un délai de cinq ans.

Des « êtres sensibles »

La proposition de loi contre la maltraitance animale illustre la tendance récente du législateur à considérer les animaux comme des « êtres sensibles » et à les doter de protections juridiques accrues.

À l'origine, dans le code civil napoléonien, les animaux étaient considérés comme des « biens meubles » et les droits qui y étaient attachés étaient essentiellement ceux de leurs propriétaires. C'est en 1850, avec la loi Grammont, que les animaux bénéficient en France d'une première protection : le texte sanctionne d'un à cinq jours de prison « ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ».

Sous l'actuelle législature, le bien-être animal s'est invité (trop timidement aux yeux des défenseurs de la cause animale) dans la loi Agriculture et Alimentation, définitivement adoptée le 2 octobre 2018 par le Parlement. Elle prévoit un doublement des sanctions encourues en cas de mauvais traitements sur les animaux, portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende. L'installation de nouveaux établissements d'élevage de poules pondeuses en cage est interdit.

Après les scandales suscités par les images choc de l'association L214 montrant des mauvais traitements dans les abattoirs, le contrôle vidéo dans ces lieux a été expérimenté mais pas rendu obligatoire, au grand regret des associations.

(Avec AFP)

