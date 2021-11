Harkis: un premier feu vert au projet de loi française de «réparation»

Le camp de Rivesaltes a accueilli tour à tour dans des conditions extrêmes des réfugiés espagnols, des Juifs (entre 1939 et 1942) et un camp de regroupement de harkis et de leurs familles (1962). AFP PHOTO / ERIC CABANIS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Assemblée nationale française a donné jeudi 18 novembre un premier feu vert au projet de loi pour demander « pardon » et tenter de « réparer » les préjudices subis par les harkis et leurs familles, avec une indemnisation que l'opposition espérait plus large.