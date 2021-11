Présidentielle 2022: à Marseille, Marine Le Pen s'embarque avec la BAC des quartiers Nord

Face à Zemmour, Le Pen retrouve le sourire

Un cadre de la campagne du RN se frotte les mains : depuis une semaine, « on reprend des couleurs, les Français se rendent compte qu'Éric Zemmour manque de concret », dit-il. Marine Le Pen, elle, se garde bien de fanfaronner. Mais glisse tout de même : « Vous avez un peu ironisé sur cette déclaration – vous n'auriez pas dû – que j'avais le calme des vieilles troupes, et que par conviction et par expérience, j'étais convaincue d'être au second tour de cette élection. Et je vous le dis aussi, sereinement et tranquillement, je suis convaincue que je gagnerai cette élection présidentielle. »

L'entourage de la candidate veut croire que le plus dur est passé. Mais en coulisses, la moindre turbulence créée un vent de panique dans le premier cercle. « J’ai vu des porte-paroles annuler des passages dans les médias », raconte une source. « On a enrayé la chute, oui, mais je ne vois pas comment on va revenir à notre niveau d’avant Éric Zemmour », relativise cet élu. Tout se jouera en janvier. Si Marine Le Pen garde l'avantage sur le polémiste, elle sauve sa campagne. Dans le cas contraire, ce dernier prépare déjà l’accueil des déçus du RN, et pas seulement les électeurs. Ses équipes sont en contact avec plusieurs anciens proches de Marine Le Pen pour tenter de les débaucher.

Julien Chavanne