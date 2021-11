Présidentielle en France: Éric Zemmour patine

La tournée de pré-campagne d’Eric Zemmour se crispe et ses performances dans les sondages patinent désormais, après des semaines de dynamique. Deroche Mylene/ABACA via Reuters - Deroche Mylene/ABACA

Texte par : Lucile Gimberg Suivre | Julien Chavanne 2 mn

Après une percée médiatique et sondagière depuis septembre, le candidat non déclaré de l’extrême droite, Éric Zemmour, traverse actuellement une mauvaise passe. Persona non grata pour les maires de Londres et de Genève où il doit se déplacer ce vendredi 19 novembre et la semaine prochaine, le polémiste stagne aussi dans les enquêtes d’opinion.