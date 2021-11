France: les enfants placés font des propositions pour améliorer leur prise en charge

Dans un rapport remis ce samedi 20 novembre au gouvernement, les mineurs confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) veulent être associés aux décisions qui les concernent. Plus d'un millier d'entre eux ont participé à l'élaboration de ce rapport remis à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.

L'auteur du rapport est lui-même un ancien enfant placé. Âgé maintenant de 26 ans, cet étudiant a fait le tour de France des foyers et familles d'accueil pour recueillir les avis des enfants et adolescents placés. Selon Gautier Arnaud-Melchiorre, la plupart des mineurs qu'il a rencontrés veulent participer à la prise des décisions concernant leur vie quotidienne. Ce qui n'est actuellement pas le cas.

Pour changer cette situation, le rapport remis au secrétaire d'État à l'Enfance, Adrien Taquet, préconise plusieurs pistes. D'abord, le droit d'être un enfant ou un adolescent comme les autres. Selon le rapporteur, il faut des décisions simples pour éviter le sentiment de stigmatisation que déplorent les mineurs placés. Par exemple, ils doivent bénéficier de plus d'agent de poche pour s'habiller comme ils veulent et ne doivent plus être amenés à l'école dans des camionnettes affichant les couleurs de leur foyer.

Le rapport recommande également d'améliorer la formation des professionnels pour qu'ils puissent parler de sexualité avec les adolescents. Autre piste de réflexion faite par les enfants de l'ASE, la fin des sorties sans transition des mineurs placés dès qu'ils atteignent l'âge de 18 ans.

« J'ai l'impression d'être un colis »

Plusieurs enfants ont dit se sentir rejetés par leur famille d'accueil, qui refuse de les emmener en vacances, les confine dans leur chambre le soir, les humilie ou leur confie une quantité exagérée de tâches ménagères. « J'ai l'impression d'être un colis », témoigne ainsi un jeune. D'autres s'attristent que leur éducateur ne se sente pas autorisé à « s'attacher » à eux.

« On n'est pas à hauteur d'enfant, il y a des choses du quotidien que vous et moi ne percevons pas, a expliqué Adrien Taquet samedi sur France 2. Il y a encore ce sentiment d'être vus comme des “enfants de la Ddass”, cette expression qui leur colle à la peau. Ces enfants veulent être des enfants comme les autres, on le leur doit. »

