Présidentielle 2022: la France insoumise en quête de l'électorat jeune

Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a présenté son programme pour l'élection présidentielle. Le candidat « insoumis » a fixé plusieurs caps : justice sociale, écologie, réforme constitutionnelle et a plusieurs cibles prioritaires dans l'électorat. En particulier, les jeunes, qui choisissent souvent l'abstention. Plusieurs figures de la France insoumise (LFI) sont donc allées à la rencontre d'étudiants ce vendredi 19 novembre.

Sur le parvis de l'université de Créteil, Mathilde Panot tente de réveiller les étudiants qui lui font face: « C’est quand même votre avenir qui se joue principalement », lance-t-elle. Santé, travail, constitution, la patronne des députés insoumis, programme à la main, multiplie les arguments. Car en 2022, chaque voix va compter : « L’élection présidentielle va se jouer sur l’abstention - ou non - des jeunes. Elle va se jouer aussi évidemment sur l’abstention - ou non - des milieux populaires. Je pense qu’on est au bon endroit pour cela. Il y a en a plein des jeunes ici qui viennent d’ailleurs des quartiers populaires. »

« On sait pourquoi ils sont venus ici »

Parmi eux Kenny, réceptif aux arguments des Insoumis, notamment sur la précarité étudiante, mais pas naïf non plus : « On sait pourquoi ils sont venus ici. Ce n’est pas seulement parce que les gens ne votent pas ici. Ils savent aussi que c’est aussi parce qu’ils savent très bien, tout simplement, qu’on a une vision de la droite assez chaotique. Ils veulent virer les Noirs et les Arabes, pour être cru ». Un militant distribue aux étudiants le programme des insoumis : « Le programme de Jean-Luc Mélenchon, l’avenir en commun ».

Mobiliser la jeunesse des quartiers populaires, oui, mais pas seulement. Le député LFI Alexis Corbière s'est installé devant Sciences Po Paris. L'usine à élites du pays dont les étudiants ne sont pas toujours au rendez-vous des urnes : « Souvent un étudiant de province, qui est monté à Paris pour faire ses études, est resté inscrit dans la ville de ses parents. Il n’a pas fait le changement d’adresse et il ne votera pas. »

Un enjeu énorme

Or, l'enjeu est énorme : près de quatre millions de jeunes Français vont voter pour la première fois à l'élection présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis espèrent en séduire la moitié.

