France: les personnes d'origine maghrébine discriminées à l'embauche

Les résultats d’une étude publiée ce mercredi 24 novembre montrent l’existence en France d’une discrimination à l’embauche visant les personnes d’origine maghrébine.

L’étude menée pour le compte de la direction des statistiques du ministère du Travail, la Dares, confirme ce que l’on savait déjà. Il y a bel et bien en France une discrimination à l’embauche des personnes d’origine maghrébine. À qualification comparable, les chercheurs d’emploi ayant un nom à consonance maghrébine ont 31,5% de chance en moins d’être embauchés que ceux portant un nom français.

L'enquête repose sur l'envoi de CV fictifs en réponse à plusieurs milliers d'offres d'emploi dans une dizaine de métiers distincts, allant de commis de cuisine à ingénieur production en passant par contrôleur de gestion. Le succès des candidatures est mesuré à partir des taux de rappel, c'est-à-dire la proportion de candidatures pour lesquelles les employeurs manifestent un intérêt.

En moyenne, à qualité comparable, les noms et prénoms qui suggèrent une origine maghrébine ont 31,5% de chance en moins d'être rappelé par les recruteurs. Émilie Arnoult, statisticienne à la Dares évoque les résultats de l'étude Aram Mbengue

Les employés plus qualifiés moins touchés

Cette discrimination existe également envers les salariés les plus qualifiés, mais à un degré moindre et elle touche aussi bien les femmes que les hommes. Sur 40 entreprises de plus de 1 000 salariés concernées dans cette étude, il en ressort que 12 pratiquent un recrutement discriminatoire envers les personnes d’origine maghrébine.

Les auteurs de cette étude ne préconisent pas de solutions, mais ouvrent des pistes de réflexion aux autorités pour lutter efficacement contre la discrimination à l’embauche. L'enquête confirme d'autres études précédentes sur les discriminations en raison de l'origine.

