Martinique: le mouvement de protestation et les barrages continuent

La situation est toujours tendue dans les Antilles françaises. Le mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale se poursuit, parfois émaillé de violences contre les forces de l'ordre. En Martinique, les blocages de routes se poursuivent.

Les barrages filtrants en Martinique sont plus nombreux qu'en Guadeloupe, constate notre envoyé spécial à Fort-de-France, Pierre Olivier. Il y en a plusieurs dizaines sur les routes de l'île sans qu'il soit possible tous les dénombrer. De gigantesques files d'attente se créent sur les routes, y compris sur les axes principaux et lorsque les automobilistes arrivent devant un barrage, ils doivent faire demi-tour. Seuls les soignants, les ambulances et les pompiers peuvent passer.

La revendication principale, elle est exactement la même qu'en Guadeloupe : le retrait pur et simple de l'obligation vaccinale. Certains grévistes se disent aussi prêts à négocier : « On demande que le préfet et que l'ARS s'assoient autour d'une table pour négocier. On n'est pas des imbéciles. Nous, on vit dans la pauvreté ! On est en train de mendier ! On ne demande pas la violence. On ne veut pas de violences, on veut la paix et on veut négocier. »

L'intersyndicale envisage de durcir le ton

Les autorités seraient d'ailleurs prêtes au dialogue, dans cette île secouée comme sa voisine la Guadeloupe par une contestation du vaccin anti-Covid obligatoire, qui tourne à la violence dans certains quartiers. Mais en attendant des discussions avec les élus locaux, la Martinique continue de tourner au ralenti. L'intersyndicale qui a lancé les blocages lundi envisage même de durcir le ton.

Les syndicats ont tout de même prévenu qu'ils ne comptaient pas baisser la garde. « Si jusqu'à présent l'État a fait de petits pas, c'est grâce au rapport de force », a observé Gabriel Jean-Marie, secrétaire général de la CGTM. Les barrages pourraient donc persister.

