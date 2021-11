Procès du 13-Novembre: les «contradictions» d'Adel Haddadi et Muhammad Usman

Les avocats et les participants arrivent à la salle d'audience spéciale, le 8 septembre 2021, à l'ouverture du procès des attentats du 13-Novembre, à Paris. © Thibault Camus/AP

Au procès des attentats du 13 novembre, la cour a entendu ces deux derniers jours des enquêteurs français et autrichiens revenir sur le parcours du Pakistanais Muhammad Usman et de l’Algérien Adel Haddadi. Les deux hommes, qui ont reconnu avoir été missionnés pour prendre part aux attentats en France, en ont été empêchés par leur arrestation lors de leur tentative de rejoindre la Belgique via la route empruntée à l’époque par des milliers de migrants syriens.