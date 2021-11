Cinquième vague de Covid-19 en France : les dernières mesures pour éviter l'engorgement des hôpitaux

En France, 32 500 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures. Pour faire face à cette situation, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce jeudi de nouvelles mesures. Parmi elles, l'ouverture de la dose de rappel de vaccin à tous les adultes de plus 18 ans, cinq mois après la dernière injection.

Publicité Lire la suite

Lors de la conférence de presse donnée par le ministre de la Santé, il a été question de la fameuse troisième dose de vaccin, du port du masque, du passe sanitaire. Un éventail de nouvelles mesures pour contrer cette cinquième vague de contaminations qui progresse de manière fulgurante.

La troisième dose est donc désormais ouverte à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection, à partir du samedi 27 novembre.

Le port du masque est obligatoire partout en intérieur dans les lieux recevant du public.

À partir du 15 décembre, le passe sanitaire pour les plus de 65 ans est invalide si le rappel n'a pas été fait dans un délai de sept mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à partir du 15 janvier, pour les Français âgés de 18 à 64 ans, le passe sanitaire ne sera plus actif non plus si le rappel n'a pas été fait dans ce même délai.

La durée de validité des tests négatifs au Covid-19 est ramenée à 24 heures. Jusque-là, leur validité était de 72 heures.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que la possibilité de vacciner les enfants de 5 à 11 ans était étudiée. Mais dans tous les cas, que cela ne se déroulerait pas avant début 2022.

Nous considérons aujourd'hui que nous pouvons encore passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants, si nous savons utiliser pleinement les cartes que nous avons en main. FRANCE _Son Olivier Véran - "pas de fatalité, pas de mesures très contraignantes"

Plus de 32 500 nouvelles contaminations ont été comptabilisées ces dernières heures, les chiffres les plus hauts depuis le 24 avril dernier. Le gouvernement n'envisage pour le moment ni confinement, ni couvre-feu et estime pouvoir passer cette vague « sans recourir aux outils les plus contraignants » qu'ont déjà imposés certains pays voisins de la France.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne