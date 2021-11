France: la droite vent debout contre les éoliennes pour la présidentielle

Les éoliennes sont un enjeu de cette campagne présidentielle. La France en compte déjà plus de 8 000, notamment dans les campagnes du nord et de l'ouest du pays, et on en verra bientôt aussi en mer. Sur le terrain, des oppositions s'organisent. Et la classe politique, en particulier la droite et l'extrême droite, montent au créneau. RFI est allée au contact d'habitants confrontés à un projet éolien, dans le centre de la France.

Nous sommes dans le village de Varennes Changy, une commune rurale du Loiret qui compte 1.500 habitants et plusieurs projets de quelques éoliennes aux alentours. Dans la salle des fêtes louée par le collectif citoyen « Vents Rageurs du Gâtinais » pour cette réunion d'information courant octobre, les riverains fulminent.

« Je suis furieux, des monstres pareils dans le paysage ! », chuchote Jean-Claude, cadre dirigeant à la retraite, face à la maquette d’éolienne installée près de la scène. Au micro l’un des organisateurs précise : « elle est à l’échelle, c’est une éolienne de 180 mètres de haut, et vous voyez la taille par rapport à la végétation, un avion, une église, une maison… ».

Jean-Claude, habitant du secteur, craint « les nuisances pour la faune sauvage, les infrasons, les flashes ». « Ce n’est pas beau ! », renchérit Françoise, ancienne ouvrière et femme de ménage de 69 ans. « Faudrait quand même qu’on ait un président de la République qui voit que ça dénature la France, dans pas mal de régions », s’émeut-elle. Joël, 56 ans, est conducteur routier. Il considère que « les éoliennes ne servent qu’à remplir les poches des promoteurs » et redoute que sa maison perde de la valeur.

Surtout, pour l'un des organisateurs de cette réunion d'information, Franck Deloince, face à l'intermittence des éoliennes, le nucléaire est plus efficace et made in France. « Le nucléaire est une industrie française qu’on exporte alors que les éoliennes, il n’y a pas de main d’œuvre française, on ne les installe quasiment pas », affirme ce commerçant.

Pour ces habitants, la question des éoliennes va peser au moment de voter en avril prochain pour l'élection présidentielle. « Entre un candidat qui veut développer l’énergie nucléaire ou la stopper, le choix sera vite fait », annonce Francis Moran, président du collectif anti-éolien Vents Rageurs du Gâtinais créé dès 2006 et réactivé ces derniers mois.

Aux dernières élections régionales déjà, la droite et l'extrême droite s'étaient saisies du sujet en forçant le trait sur ce clivage entre l’éolien et la relance du nucléaire. À cinq mois de l’élection présidentielle, la candidate d’extrême droite Marine Le Pen veut carrément démonter les éoliennes. Parmi les candidats à l'investiture à droite, Xavier Bertrand est le plus virulent. Il n’hésite pas à agiter le chiffon rouge d’un risque « d’affrontements » avec « des gens qui seront encerclés par des éoliennes ». « L’art de vivre à la française, ce sont des paysages et on dégrade la nature avec des éoliennes. En plus, dans l’augmentation de la facture d’électricité, une grande partie des taxes en plus sont là pour financer l’éolien, alors basta », assène-t-il au micro de RFI à Marck-en Calaisie, au nord de la France.

Mais pour atteindre l'objectif de neutralité carbone dans trente ans, le parc nucléaire français est vieillissant. Alors le président des Hauts-de France promet de construire dix nouveaux EPR. Le premier EPR, celui de Flamanville, n’est toujours pas en service, il accuse plus de dix ans de retard et son coût a explosé.

Pas d'éolien s'il n'y a pas d'accord des populations et collectivités locales, défend pour sa part l'ancien commissaire européen Michel Barnier qui veut aussi relancer le nucléaire et pousser les Français à faire des économies d'énergie. Valérie Pécresse est sur la même ligne.

« L’éolien, il faut savoir concerter, il faut savoir convaincre, et si on n’y arrive pas il faut renoncer », estime-t-elle au micro de RFI lors d’un déplacement à Montargis, dans le Loiret. « Nous voulons décarboner la France et sortir de notre dépendance aux énergies fossiles qui font flamber le portefeuille des Français, et pour cela il faut développer les énergies renouvelables et réinvestir le nucléaire », ajoute-t-elle.

Dans le village de Varennes-Changy, les habitants qui s’opposent aux éoliennes sont les plus bruyants, les plus mobilisés, mais quand on pousse la porte de la boulangerie, les avis sont beaucoup moins tranchés.

« Je ne sais pas dire si c’est bien ou pas bien, c’est très dur de savoir », explique Viviane, la factrice qui vient d’acheter son pain. Devant le tabac, Jacques affirme de but en blanc qu’il préfère avoir une éolienne devant chez lui« plutôt qu’une centrale nucléaire ». « L’autoroute passe à la même distance et ça ne me dérange pas », ajoute-t-il. Julien, 23 ans, est agent immobilier dans un village voisin où des éoliennes sont aussi en projet. Il est favorable aux mâts. « C’est une bonne chose », affirme-t-il « mais je crois qu’en France malheureusement on n’est pas encore prêt à faire une croix sur notre confort au nom de l’écologie. »

Au niveau national, 73% des Français se disent favorables à l'éolien selon un sondage Harris Interactive publié début octobre et commandé par le ministère de la Transition écologique. C'est même 80% pour les personnes résidant près d'un parc éolien et 88% chez les moins de 35 ans. Au niveau local, les indemnités que payent les promoteurs d'éoliennes pour l'usage des terrains séduisent beaucoup d'agriculteurs et de municipalités.

L'éolienne est devenue un symbole. En s'y opposant, les candidats LR entendent parler à cette France rurale, attachée au patrimoine et aux paysages, plutôt qu'à la France des villes qui vote davantage pour Emmanuel Macron ou les écologistes. C'est l'électorat traditionnel du parti conservateur et c'est une façon de s'opposer au chef de l'Etat.

Alors que les factures d'énergie des Français explosent, le président a revu à la baisse ses ambitions. En début de mandat, il avait promis de réduire la part du nucléaire et défendait les éoliennes. Il parle désormais de « cas par cas » pour les éoliennes et veut relancer l'atome. Un revirement que ne manque pas de tacler la droite.

