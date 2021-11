Présidentielle française 2022: Zemmour a-t-il fait naufrage à Marseille?

Éric Zemmour est à Marseille. Le quasi-candidat à la présidentielle française est venu dans la cité phocéenne pour rencontrer les habitants. Problème : il n'était visiblement pas le bienvenu dans les rues de la deuxième ville de France.

Avec notre envoyé spécial à Marseille, Julien Chavanne

Son équipe de campagne promettait une déambulation et une rencontre avec des habitants. Mais Éric Zemmour n'aura parlé à personne. « Cela ne vous fait ni chaud, ni froid, on dirait », lui fait remarquer quelqu'un dans l'assistance. « Oh oui, ni chaud ni froid. Enfin, il fait plus froid que chaud », répond le probable futur candidat.

La première visite de terrain d'Éric Zemmour tourne court. Quinze minutes au pas de charge, sous les insultes et les huées. Le visage fermé, Éric Zemmour minimise : « Écoutez, elle a simplement été parasitée comme d'habitude par des gens qui sont des militants qui sont bien organisés et puis voilà, voilà. On a l'habitude. »

Pas un seul « selfie », alors que sa rivale Marine Le Pen les enchaîne à chaque sortie. Pas un échange avec un Marseillais, alors que le polémiste voulait se montrer au contact des Français. Au pied de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, Éric Zemmour en vient presque à regretter d'être venu à Marseille.

C'est en cela que Marseille est tout à fait symbolique. C'est l'avenir de la France si on ne fait rien, si on réélit Macron, si on continue à avoir 400 000 immigrés par an voilà... On va continuer comme ça.

En baisse dans les sondages, Éric Zemmour comptait sur ce déplacement pour reprendre un peu d'air. L'opération est ratée, à quelques jours seulement de l'annonce officielle de sa candidature.

