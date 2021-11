Antilles françaises: Sébastien Lecornu évoque plus d'autonomie, la droite s'insurge

Les tensions restent fortes en Guadeloupe et en Martinique autour de la question de l'obligation vaccinale à laquelle sont venues s'ajouter des revendications économiques et sociales. Sur le terrain constitutionnel, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a évoqué la possibilité d'accorder une plus grande autonomie aux Antilles, suscitant de vives réactions.