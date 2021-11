Un foyer de grippe aviaire découvert dans un élevage du nord de la France

Un foyer de grippe aviaire a été découvert dans un élevage en France. La confirmation est venue ce samedi 27 novembre du ministère de l'Agriculture. Si des cas sont régulièrement observés chez les oiseaux migrateurs, c'est le premier foyer découvert en élevage depuis l'épisode de l'hiver dernier. La France perd de nouveau son statut dit « indemne », qu'elle n'avait recouvert qu'en septembre.

Publicité Lire la suite

Le foyer d'influenza aviaire, plus communément appelé grippe aviaire, a été découvert dans un élevage de poules pondeuses du département du Nord. « Une souche hautement pathogène », précise le communiqué du ministère français de l'Agriculture.

Des mesures ont déjà été prises, est-il précisé : le foyer va être « dépeuplé » et « désinfecté » sans délai, une zone de protection de trois kilomètres autour du foyer et une autre de surveillance dans un rayon de dix kilomètres ont été instaurés par le préfet. Les mouvements de volailles sont également interdits dans ces zones.

Communiqué 📢 | #Influenza aviaire : un premier foyer détecté en élevage de volailles dans le département du Nord ⤵️ https://t.co/VUPGqtOxLi — Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (@Agri_Gouv) November 27, 2021

Le souvenir Sud-Ouest

Déjà, le ministère prévoit « des conséquences sur certains marchés à l'export », mais affirme avoir initié des démarches auprès des ambassades pour rassurer les principaux pays importateurs. À la veille des fêtes de fin d'année, le ministère se veut aussi rassurant : la consommation de viande, foie gras et œufs ne présentent aucun risque pour l'homme.

L'année dernière, le virus s'était répandu comme une traînée de poudre dans les élevages du Sud-Ouest. Plus de 3,5 millions de volailles avaient dû être abattues pour enrayer l'expansion du virus. Les crises de grippes aviaires sont récurrentes en France. Elles engendrent des pertes de marchés à l'export et ont des coûts importants pour les professionnels du secteur et pour l'État.

► À relire : En raison du risque de grippe aviaire, les volailles françaises reconfinées

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne