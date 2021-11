France: les sages-femmes en grève pour dénoncer des revalorisations de salaires insuffisantes

Les sages-femmes sont de nouveau en grève ce week-end. Le gouvernement a annoncé le 22 novembre une revalorisation des salaires de 500 €, mais les organisations syndicales ne décolèrent pas. Ces 500 € ne concernent que les sages-femmes hospitalières et ils comprennent aussi 183 € que ces professionnelles touchent déjà.

La revalorisation de 500 € par mois ne convainc pas les grévistes, les sages-femmes la perçoivent comme un effet d'annonce. Selon elles, le niveau de salaire global reste une préoccupation majeure.

Camille Dumortier est présidente de l'organisation nationale syndicale des sages-femmes, elle explique que la rémunération n'est pas adaptée à leur niveau d'étude : « On a une profession actuellement à niveau Bac+5, payée Bac + 3… Donc quand bien même on aurait une revalorisation, on arrive à un équivalent Bac+3 et demi et pour des études qui vont prochainement passer en six ans, le compte n’y est toujours pas ».

Réviser les règles sur les effectifs

L'autre constat est que le nombre minimum de sages-femmes par patiente ne permet plus d'assurer la sécurité des patientes et de leurs bébés : « Nos effectifs en maternité sont régis par un décret qui date de 1998. Et en fait, quand dans ce texte on peut lire : "pour ton accouchement, il faut deux sage-femmes, minimum". On sait que dans les établissements, il n’y aura que deux sage-femmes, alors qu’en réalité il en faudrait trois, voire quatre. Il y a des propositions qui ont été faites par les sociétés de gynéco et de sage-femmes, qui demandent des révisions urgentes des effectifs. Et ça pour l’instant, c’est remis à plus tard par le gouvernement, qui n’a pas compris que l’apocalypse dans les maternités, c’est aujourd’hui. Ce n’est pas demain ».

Si leurs revendications ne sont pas entendues, Le syndicat des sages-femmes envisage une « semaine de grève » du 24 au 31 décembre prochain.

