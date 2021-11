La fermeture des frontières marocaines inquiète les agences de voyage parisiennes

Après l'annonce de la fermeture des frontières aériennes marocaines, les voyageurs se sont dépêchés pour reporter leur séjour, se faire rembourser des billets ou pour s'assurer une place à bord d'un vol de rapatriement, comme devant cette agence d'Air France à Rabat, le 29 novembre 2021. © Mosa'ab Elshamy, AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis l’annonce le 25 novembre de la fermeture des frontières aériennes du Maroc, en raison de la menace du nouveau variant Omicron du Covid-19, les agences de voyage sont inondées de demandes de remboursement ou report de voyages vers le royaume chérifien et doivent composer au plus vite. À Paris, elles sont nombreuses à ne pas comprendre la décision de Rabat et à craindre encore de graves conséquences économiques après près de deux ans de crise sanitaire.