Présidentielle 2022: les soutiens d'Emmanuel Macron sur le pied de guerre

Emmanuel Macron n’est pas encore candidat à sa réélection, mais ses troupes sont déjà sur le pied de guerre. La majorité présidentielle a lancé ce lundi soir, à la Mutualité à Paris, « Ensemble citoyens », la bannière qui regroupe désormais tous les soutiens du chef de l’État.

Ce meeting en forme d’autocélébration avait un objectif, celui de mettre en scène une famille unie et déterminée à défendre la réélection d’Emmanuel Macron. Après dix discours et plus de deux heures de meeting, le patron des Marcheurs Stanislas Guérini résume la soirée par un message simple : « Nous faisons le choix du rassemblement et de l’unité ».

« Je suis pour notre unité la plus grande possible »

Au centre de ce rassemblement, on retrouve donc La République en marche et le Modem de François Bayrou. « Il peut arriver que nous ayons des différences. Nous n’avons ni le temps ni l’énergie à perdre pour nous diviser, a lancé le maire de Pau. Je suis pour notre unité la plus grande possible, non pas seulement pour affronter une élection, mais pour les générations qui viendront ».

Un rassemblement composé aussi d’autres entités, à gauche et à droite. Tous désormais réunis sous une même bannière, y compris Édouard Philippe qui fût difficile à convaincre. Mais l’ancien Premier ministre est bien là à la tribune. « Notre objectif, c’est la réélection du président de la République, c’est la réélection d’Emmanuel Macron, c’est de servir la France et c’est d’être meilleur que nous ne sommes nous-mêmes et au service de la France », a-t-il affirmé.

Drôle de meeting

Un drôle de meeting en l’honneur d’un absent, Emmanuel Macron, pas encore candidat, qui devrait attendre 2022 pour se déclarer.

