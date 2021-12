France: les députés examinent un nouveau délit de harcèlement scolaire

Ce mercredi 1er décembre, l'Assemblée nationale a débuté l'examen d'une proposition de loi contre le harcèlement scolaire. Pour lutter contre ce phénomène de société, les députés pourraient même voter un nouveau délit sanctionnant plus sévèrement les auteurs.

À l’heure actuelle, quand un enfant est victime de harcèlement à l’école, sa famille se sent souvent démunie. Elle peut alerter la direction de l’établissement, mais doit porter plainte seule ou avec l’aide d’associations.

Si le délit spécifique de harcèlement scolaire est voté, il y aura une sanction pénale à l’encontre des auteurs des faits. Le texte prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Et si les violences sont particulièrement graves, notamment s’il y a tentative de suicide de la victime, la sanction est durcie et peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende pour le harceleur.

Renforcer la prévention

Outre la pénalisation du harcèlement scolaire, la proposition de loi prévoit de renforcer la prévention de ces violences, en mettant l’accent sur la formation des adultes en milieu scolaire.

C’est ce qui fait dire à l’auteur du texte, le député MoDem Erwan Balanant, que l’idée n’est pas de criminaliser les élèves, mais de faire prendre conscience de la gravité des conséquences du harcèlement scolaire.

En France, près d’un élève sur dix serait victime de harcèlement scolaire. En octobre, le pays tout entier avait été ému par le suicide de Dinah, une jeune fille de 14 ans.

Le harcelement scolaire, ces élèves de sixième savent précisement ce que sait. Tresses blondes qui sortent du bonnet, Émilie en a eté victime... Témoignages de quelques collègiens sur le harcèlement scolaire Laurence Théault

Le harcèlement scolaire est un phénomène ancien mais il a été nettement aggravé par le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, passant souvent sous le radar des parents et des adultes.

Alors qu'un certain nombre d'initiatives ont été menées ces dernières années dont la création de numéros d'aide d'urgence, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une application d'aide aux victimes de cyberharcèlement, le renforcement du contrôle parental ou la multiplication des lieux d'écoute des jeunes.

La classe politique divisée

La création d'un délit spécifique de harcèlement scolaire pourrait toutefois ne pas obtenir un vote unanime dans l'hémicycle, où 130 amendements sont au menu. « Nous ne sommes pas favorables à une criminalisation des mineurs et à une augmentation de la répression », a déploré Michèle Victory (PS) lors de l'examen en commission.

« On aurait pu créer une circonstance aggravante » au délit de harcèlement moral, reconnaît Erwan Balanant. Mais la nouvelle « qualification pénale précise » permettra aussi, selon lui, de contraindre les plateformes numériques à intégrer l'obligation de modération des contenus de harcèlement scolaire. La proposition de loi intègre aussi le droit à une « scolarité sans harcèlement scolaire » aux établissements du privé et à l'enseignement supérieur.

De leur côté, les députés LR se réjouissent d'une proposition de loi qu'ils attendaient. Quant à la députée communiste Elsa Faucillon, elle a plaidé pour que la proposition de loi permette de rembourser les coûts liés à l'accompagnement médical et psychologique des victimes et des responsables de harcèlement.

