Contre une justice expéditive en France, bronca chez les magistrats

Après le suicide survenu en août de Charlotte, une juge de 29 ans, qui avait alerté sur ses deux premières années d’exercice « particulièrement éprouvantes », le corps judiciaire s’est mobilisé pour publier, le 23 novembre dans le journal Le Monde, un appel sous le titre « Nous ne voulons pas d’une justice qui n’écoute pas et qui chronomètre tout ». Le collectif de 3 000 juges, substituts et greffiers, signataires de l’appel, est aujourd’hui rejoint par plus de la moitié des procureurs et juges français.

Publicité Lire la suite

L’appel publié dans Le Monde dénonce une réalité qui concerne l’ensemble de la profession. Constamment en sous-effectif, les magistrats sont face à une logique gestionnaire qui les met dans une position intenable : comment faire bien son métier dans des conditions qui ne le permettent pas ? Juger mal, mais vite, ou juger bien, hors délais : c’est une injonction contradictoire, paradoxale, dont ils ne peuvent pas sortir par le haut.

Charlotte « refusait de faire primer la quantité sur la qualité, de travailler de façon dégradée », écrivent les magistrats. Elle a parlé à ses collègues de sa souffrance au travail, parce qu’elle travaillait quasiment tous les week-ends, tous les soirs, mais elle n’y arrivait pas. Après une première tentative de suicide, la seconde a eu raison de sa vie.

Et les magistrats affirment aujourd’hui qu’elle n’est pas un cas isolé : les burn out sont légions, les arrêts maladie se multiplient. Quels que soient l’âge et l’expérience des magistrats, ils n’en peuvent plus, et « l’importante discordance entre notre volonté de rendre une justice de qualité et la réalité de notre quotidien fait perdre le sens à notre métier et crée une grande souffrance ».

Conditions de travail dégradées, justice de moindre qualité

Les magistrats en témoignent : pour ne pas perdre de temps, les juges aux affaires familiales sont contraints de traiter chaque dossier de divorce ou de séparation en quinze minutes. Ils n’ont pas le temps de donner la parole au couple lorsque chacune des parties est assistée par un avocat.

Les juges civils de proximité doivent présider des audiences de 9 heures à 15 heures, sans pause, pour juger 50 dossiers. Et après avoir fait attendre des heures des personnes qui ne peuvent plus payer leur loyer ou qui sont surendettées, ils ont sept minutes pour écouter et apprécier leur situation dramatique.

Les juges des enfants avouent qu’il leur est impossible de rencontrer les familles, il y a trop de dossiers. Quant aux juges correctionnels, les audiences sont si chargées qu’ils doivent choisir « entre juger à minuit des personnes qui encourent des peines d’emprisonnement, ou décider de renvoyer des dossiers aussi complexes que des violences intrafamiliales à une audience qui aura lieu dans un an ».

Pour eux tous, faute de pouvoir correctement faire leur travail, la situation est devenue intenable.

Des magistrats peu nombreux, une exception française

La France souffre d’une contradiction structurelle : c’est un des seuls pays d’Europe où la justice est gratuitement accessible aux citoyens, mais ni le nombre de magistrats, ni le budget alloué à la justice, ne sont à la hauteur des ambitions.

D’après le dernier rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Cepej) paru en 2020, qui évaluait l’efficacité de la justice dans 47 pays européens (et le Maroc, en tant qu’observateur), la France comptait 11 juges pour 100 000 habitants contre 21 en moyenne en Europe et 24 en Allemagne.

Avec 3 procureurs pour 100 000 habitants contre 12 en moyenne chez nos voisins européens, la France affiche là aussi le chiffre le plus bas de toute l’Union européenne.

Côté budget, alors qu’en moyenne, les pays d’Europe consacrent à la justice un budget de 71,56 euros par an et par habitant, soit 0,33% du PIB, la France octroie 63 euros par an et par habitant à son budget judiciaire, soit 0.2% du PIB.

Réactions au ministère de la justice

Le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti, qui a rencontré cette semaine une partie des signataires de l’appel, se dit « extraordinairement surpris » par la souffrance exprimée, tout en affirmant que les États généraux de la justice, lancés en octobre dernier par le chef de l’État, sont justement l’occasion de faire remonter les difficultés. Cette consultation publique via la plateforme Parlons Justice ! qui prendra fin en janvier 2022.

Or si la France est bien loin de consacrer à la justice ce que lui consacrent les autres pays européens, la question budgétaire, qui est au cœur du problème avec le manque d’effectifs, n’est pas abordé dans les États généraux. Aucun atelier n’a été consacré à la question des moyens. Et sachant que le budget 2022 est déjà bouclé, la marge de réponse semble donc plus que limitée.

La présidente du Syndicat de la Magistrature, Katia Dubreuil, a déclaré au journal Le Monde qu’« à la lecture des questions orientées posées dans les États généraux, on a le sentiment que quelque chose est joué d’avance ».

Travailler avec humanité

Lors de la présentation du rapport 2020 de la Cepej au Conseil de l’Europe, son président Jasa Vrabec soulignait la nécessité de « travailler avec humanité et dignité. C’est à cette condition que la décision est comprise, qu’on s’y conforme et que la confiance est élevée. Ce n’est pas qu’une question de temps. »

Travailler avec humanité, c’est justement ce que les magistrats co-auteurs de l’appel, rejoints au 1er décembre par plus de 6 500 personnes, dont 5 005 magistrats sur 9 000, 1 063 greffiers et 450 élèves magistrats, souhaiteraient mettre en pratique. Mais ils n’y arrivent plus.

► Pour en savoir plus :

♦ Lire l’appel de 3000 magistrats, publié le 23 novembre dans Le Monde

♦ Lire aussi le Rapport d’évaluation de la CEPEJ, « Systèmes judiciaires européens »

♦ Les États généraux de la justice

♦ Consulter la Plateforme Parlons Justice !

♦ Voir le site du Syndicat de la Magistrature

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne