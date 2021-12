Crise aux Antilles: la Guadeloupe et la Martinique retrouvent un semblant d'accalmie

Le rétablissement de l'ordre public en Guadeloupe et en Martinique, touchées depuis deux semaines par des mouvements sociaux, « progresse fortement », a estimé, mercredi 1er décembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'issue de la visite de son collègue des Outre-mer Sébastien Lecornu.

Si pour Gérald Darmanin, le retour à l'ordre public « progresse fortement » dans les Antilles, Sébastien Lecornu s'est lui dit mercredi au Sénat « complètement disponible pour avancer pour la Guadeloupe », où sa visite a tourné court, dans le cadre d'un débat au Sénat sur « la situation économique, sociale et sanitaire dans les outre-mer » largement consacré à la crise aux Antilles.

Grâce à l'envoi de « 5 UFM (Unités de force mobile) pour chacune des deux îles » et du renfort « des unités d'élite du Raid et du GIGN, (...) au bout de 8 jours, évidemment le rétablissement de cet ordre public progresse, et progresse fortement sur les deux îles », a déclaré le ministre de l'Intérieur lors de la séance de questions au gouvernement du Sénat.

Sur place, la préfecture de Guadeloupe a fait état de « quelques tentatives supplémentaires d'installation de barrages » mais ces derniers, « à l'exception de Petit-Canal, ont été dégagés et n'entravent plus la circulation ». Trois personnes ont été interpellées au cours de la nuit, a encore dit la préfecture, saluant la « réouverture progressive des routes ».

Un calme fragile

La situation très mouvante autour de ces barrages, débloqués un jour mais pouvant être de nouveau érigés le lendemain, rend tout comptage délicat. Mais selon des témoignages d'habitants, la circulation était quasiment dégagée mercredi après-midi entre Pointe-à-Pitre et la ville de Basse-Terre, route auparavant obstruée par de nombreux barrages.

En Martinique, la situation était fragile dans le port de Fort-de-France où les forces de l'ordre ont "permis la levée du barrage" à un rond-point stratégique, selon la préfecture. Mais selon un membre de l'intersyndicale interrogé par l'AFP, l'intervention de la police est venue remettre en question leur intention d'assouplir le blocage du port.

Cette accalmie, déjà perceptible la veille, coïncide avec la fin mardi du court séjour de Sébastien Lecornu, un jour dans chaque île, destiné à apaiser les tensions et sortir de la crise les Antilles françaises, née du refus de l'obligation vaccinale pour soignants et pompiers et qui s'est étendue à des revendications politiques et sociales, notamment contre la vie chère.

Je pense qu’il est important de comprendre les gens sur place. Je vais régulièrement voir ma famille en Guadeloupe. En fait, je n’ai pas d’eau à la maison. Moi, je suis encore jeune. Mais, les gens qui sont âgés, qui doivent aller à la rivière ou qui doivent faire des provisions. Puis, tous ces cas de cancers de la prostate dus à ce pesticide et de se dire que rien n’a été fait, rien n’a été réellement avoué pour dire que « oui, on a sûrement déconné », « oui, on doit le reconnaître », « oui, il faut qu’on ait un échange ». Et qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ? On nous fait savoir qu’on envoie des militaires. Les gens ont besoin qu’on les écoute, qu’on les comprenne et qu’il y ait un consensus, qu’il y ait des actions, qu’on puisse avancer. Laura Georges, secrétaire générale de la fédération française de football et originaire de Guadeloupe

(avec AFP)

