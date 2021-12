Présidentielle 2022: Ciotti et Pécresse qualifiés pour le second tour du congrès LR

Double surprise au premier tour de la primaire Les Républicains : Éric Ciotti, tenant d'une aile droitière, et Valérie Pécresse, sur une ligne de fermeté, se sont qualifiés pour le second tour du congrès LR chargé d'investir le candidat de droite à la présidentielle, a annoncé ce jeudi 2 décembre le président du parti, Christian Jacob. Xavier Bertrand, qui paraissait le mieux placé, a été éliminé, comme Michel Barnier.

Le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a remporté 25,59% des voix et la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, 25% au premier tour du scrutin. Derrière eux, Michel Barnier arrive en troisième position avec 23,93% devant Xavier Bertrand, seulement 22,36%, et loin derrière, Phillippe Juvin (3,13%). Après un second tour vendredi 3 et samedi 4 décembre, le nom du candidat sera annoncé ce même jour à 14h30.

Xavier Bertrand, qui apparaissait à droite comme le mieux placé au premier tour dans les sondages nationaux, a rapidement appelé au « rassemblement » derrière Valérie Pécresse. « Je remercie les adhérents Les Républicains qui m'ont fait confiance. Pour le second tour, je voterai Valérie Pécresse », a affirmé sur Twitter celui qui avait pris le risque de revenir dans la course commune chez LR en octobre. Le patron des députés LR, Damien Abad, a, lui aussi, appelé à voter pour Valérie Pécresse.

Même déclaration de la part de Michel Barnier sur Twitter : « Je pense que Valérie Pécresse est la mieux préparée pour gagner l'élection présidentielle. Je lui apporte mon soutien. »

Candidat arrivé bon dernier du premier tour, Philippe Juvin a également appelé à rallier la présidente de la région francilienne sur le réseau social américain.

La participation a atteint 80,89% lors de ce premier tour, un niveau record, mais prévisible étant donné l'afflux, depuis septembre, d'adhérents ayant pris leur carte précisément pour voter. Près de 140 000 personnes étaient appelées à voter lors de ce congrès fermé, loin des quelque 4 millions d'électeurs à la primaire ouverte de 2016.

