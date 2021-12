Procès du 13-Novembre: Oussama Atar, le «cerveau» des attentats «libéré» par les Belges

Au procès des attentats du 13-Novembre, la cour d'assises spéciale de Paris continue d'entendre des enquêteurs belges. La Belgique d'où venaient la plupart des terroristes. Ce jeudi 2 décembre, un policier est venu dresser le portrait d'Oussama Atar, seul accusé à être jugé pour « direction d'une organisation terroriste ». Il est le cerveau présumé des attaques et serait mort en Syrie, fin 2017.

Avec Marine de La Moissonnière, du service France de RFI

La première fois qu'il part en Syrie, Oussama Atar n'a que 17 ans. Nous sommes en 2001. Le jeune homme en décrochage scolaire y passe un mois de vacances. Deux ans plus tard, il y retourne pour étudier l'arabe puis rejoint les rangs d'al-Qaïda en Irak et fait la connaissance du Syrien Abou Mohammed Al-Adnani, futur numéro 2 du groupe État islamique (EI).

En 2005, Oussama Atar est arrêté. Il passe plusieurs années en prison, notamment à Abou Ghraib. Sa famille, soutenue par les autorités belges et des ONG, organise une campagne pour qu'il soit rapatrié car il est soi-disant gravement malade.

Les failles des services belges

Oussama Atar rentre en 2012 et se trouve mis en examen pour terrorisme. Mais il n'est pas spécialement surveillé. Pire, un passeport lui est délivré. Fin 2013, il repart en Syrie où il prendra la tête de la cellule des opérations extérieures du groupe EI, la Copex, et pilotera les attentats de Paris et Bruxelles.

« Les autorités belges ont-elles voulu faire de lui un indic ? Un agent double ? », interroge le parquet. « Je ne sais pas », répète l'enquêteur. Des avocats de parties civiles et de la défense reviennent à la charge. Le président finit par intervenir : « Des failles, il y en a eues. C'est certain, mais on n'est pas là pour attribuer des bons ou des mauvais points aux policiers belges. »

