Présidentielle 2022: Marine Le Pen à Varsovie pour exister entre le Congrès LR et Zemmour

La leader du parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) et candidate à la présidentielle Marine Le Pen (C) prend part à une cérémonie de dépôt de gerbes devant le Monument aux morts, à Varsovie, le 3 décembre 2021.

La candidate du Rassemblement national à la présidentielle est en Pologne pour rencontrer 14 partis nationalistes européens. 48h heures sur place pour tenter de les convaincre de se rassembler dans un seul groupe au Parlement européen. L’occasion aussi pour Marine Le Pen de prendre de la hauteur sur la scène européenne face à la droite et Éric Zemmour. Reportage.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Varsovie, Julien Chabanne

Un cortège de berlines noires et une escorte de police l’attendaient à l’aéroport. Comme à Budapest fin octobre, Marine Le Pen est reçue à Varsovie avec les honneurs d’un dignitaire étranger.

Recueillement et dépôt de gerbe devant le monument aux morts des victimes de l’invasion russe. Balade dans les rues du centre historique. Marine Le Pen est en posture présidentielle à 1 600 kilomètres des bisbilles de la campagne à droite.

« Je n'essaye pas de me placer au-dessus de la mêlée, , a déclaré la candidate du RN, mais il s'avère que moi je suis une ancienne présidente de mouvement, une candidate à la présidentielle qui a des alliés en Europe et qui considère que le combat mené au niveau européen est un combat absolument fondamental. Mais c'est important également quand je serai élue présidente de la République si les Français me font confiance parce qu'il faut avoir des alliés. »

Des alliés européens comme le dirigeant hongrois Viktor Orban avec qui elle a dîné à la table du Premier ministre polonais. Grande photo de famille ce samedi 4 décembre. Une contre-programmation parfaite entre le congrès des Républicains et le meeting d’Éric Zemmour.

► À lire aussi : Présidentielle 2022: Éric Zemmour peine à passer du costume de polémiste à celui de candidat

« Une étape importante »

Un grand groupe nationaliste au Parlement européen, Marine Le Pen en rêve. Mais le processus n'a toujours pas abouti. La faute aux élections intérieures à travers l'Europe, assure Marine Le Pen.

« Ce n’est pas vraiment que ça bloque, veut croire la candidate du RN. C’est un travail de longue haleine de réussir à réunir l’ensemble des mouvements politiques. Ça prend du temps. Nous avons nous-mêmes des échéances électorales et les uns et les autres dans nos pays respectifs. Je crois que là, c’est une étape extrêmement importante. Je remercie évidemment monsieur Kaczynski de nous avoir invités pour travailler précisément à la constitution de cette grande force politique. »

« Ce que nous ferons [ce samedi] dans le cadre d’une conférence qui réunira les 14 représentants des différents mouvements politiques. Mais moi, je suis très optimiste sur la constitution de ce grand groupe. Je pense d’ailleurs à ce qui est arrivé à la Pologne en bute aux chantages, aux menaces de l’Union européenne. La Pologne résistante, une fois de plus, peut-être contribue à faire prendre conscience à tout le monde qu’il n’y a que dans l’union que nous réussirons à faire plier l’Union européenne dans ce qu’elle a de plus nocif. »

Pécresse et Macron, « le même programme »

Pendant que Marine Le Pen est à Varsovie, en France, les militants Les Républicains votent jusqu'à ce samedi midi pour choisir qui d'Éric Ciotti ou de Valérie Pécresse sera leur candidat à la présidentielle. Un duel entre deux droites au second tour du congrès du parti. La candidate du Rassemblement national ne croit pas que ce scrutin va donner de l'élan à la droite. Selon elle, Valérie Pécresse - qui part favorie - ressemble trop à Emmanuel Macron.

« Je ne suis pas convaincue de la possibilité d’une véritable dynamique à droite si ce n’est au détriment peut-être de M. Macron, soutient Marine Le Pen. Car si l’on voit les personnes qui restent en lice et sans vouloir présumer de l’issue évidemment de ce résultat, Mme Pécresse ressemble quand même énormément à M. Macron. Je veux dire, c‘est le même profil, le même parcours, le même programme. Donc si c’est elle qui en tout cas est désignée, M. Macron a du souci à se faire. »

► À lire aussi : Duel Ciotti-Pécresse: les enseignements du premier tour de la primaire LR

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne