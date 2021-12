France: manifestation de soignants en colère près du ministère de la Santé

Quelques milliers de personnes ont défilé, ce samedi 4 décembre, près du ministère français de la Santé, à Paris, pour réclamer l'arrêt des fermetures de lits dans les hôpitaux publics et de meilleures conditions de travail pour les soignants.

Blouses blanches, colère noire. Ils sont plusieurs milliers à braver la pluie, ce samedi. Un mot d'ordre : plus de moyens pour l'hôpital public. « On veut des lits ! Des postes ! », crient-ils.

« C'est fatigant, c'est mal payé, ce n'est pas gratifiant du tout, explique la Dr Bérénice Chediot, responsable des urgences pédiatriques à Corbeil-Essonnes. Des équipes épuisées avec un afflux de patients aux urgences plus important donc on est dans un étau, et l'unique conséquence de ça, c'est que la qualité du soin dans nos urgences baisse avec les bras pendants de tout le monde. Et nous on commence à être vraiment furieux. »

Trois infirmières ont quitté son service depuis septembre, elles ont changé de métier. Faute de candidats, elles n'ont pas été remplacées. L'hôpital n'attire plus.

« Ce n'est pas intéressant, explique Sadi Bencherif, brancardier à l'hôpital Rothschild et membre du Collectif Inter-Hôpitaux. Quand vous avez des dispensaires de vaccination où les gens sont payés le triple de ce qu'ils sont payés au niveau de la santé publique, tout ça pour faire avancer la vaccination – ce que je comprends parfaitement –, c'est en même temps déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est une des réalités qui prouvent que justement, ce n'est pas attractif financièrement l'hôpital public. »

La manifestation s'est terminée devant les grilles du ministère de la Santé, où une délégation a été reçue. Pascal Grandet y était. « On regrette que ce soit le ministre Véran qui ait choisi de ne pas nous recevoir, et de nous faire recevoir par un conseiller qui était charmant, mais ce n'était pas tout à fait notre attente », confie-t-il.

Les organisateurs appellent d'ores et déjà à une nouvelle manifestation samedi prochain.

