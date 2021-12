Nouvelle-Calédonie: à une semaine du référendum, la campagne tourne au ralenti

Nouméa, chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie (photo d'illustration). Gettyimages / Piero Damiani

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans tout juste une semaine, le dimanche 12 décembre exactement, les Calédoniens sont appelés aux urnes pour le 3e et dernier référendum d’autodétermination prévu par l’accord de Nouméa signé en 1998.Après deux consultations qui ont vu la victoire plus serrée que prévue du « non à l’indépendance », ce dernier scrutin s’annonce beaucoup plus tendu, les indépendantistes refusant d’y participer. Dans l’archipel, c’est dans une ambiance incertaine que l’échéance se prépare.