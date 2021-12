Présidentielle française 2022: démonstration de force de Zemmour à Villepinte

J'en appelle à ces militants, à ces cadres, à ces électeurs du Front national qui voient leurs idées végéter, dans une proposition stérile, depuis des décennies. J'en appelle à ces militants et ces électeurs des Républicains, qui en ont assez de voir leurs élus se plier aux injonctions de la gauche et du politiquement correct. Je tends la main aux électeurs, aux sympathisants des Républicains, dont beaucoup ont été représentés par mon ami, Éric Ciotti.