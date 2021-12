Crise aux Antilles: début des négociations sur la loi sur l’obligation vaccinale

En Guadeloupe, les barrages tenus par les collectifs opposés à l’obligation vaccinale ont été levés cette semaine. Quelques jours après la visite du ministre des Outre-mers, les syndicats ont manifesté ce week-end pour maintenir la pression, à l’heure où des négociations commencent.

Avec notre envoyée spéciale à Pointe-à-Pitre, Aabla Jounaïdi

Après plus de deux semaines de conflit, une réunion entre élus et syndicats a eu lieu. Mais pour l’heure, les discussions voulues par l’État français écartent le collectif qui a refusé de condamner les violences au préalable.

« Nous on ne veut pas d’affrontement donc on a accepté d’enlever les barrages, d’autant plus que ça permet de soulager la population, expliqueJean-Marie Nomertin, le secrétaire général de la CGT Guadeloupe. Il y a une démarche pour arriver à un accord avec les élus politiques pour que l’on puisse ensemble entamer une négociation avec les différents ministres, pas seulement Sébastien le cornu, mais aussi le ministre des Finances, le ministre de la Santé, le ministre du Tourisme, etc. »

Le secrétaire générale de la CGT Guadeloupe rappelle que « pour le moment les syndicats ont décidé de manifester à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre. On a occupé symboliquement le lieu pour dire qu’on peut à tout moment recommencer. »

Des soignants accusés de mettre les patients en danger

Devant le CHU, les soignants suspendus poursuivent leur rassemblement. Alors que Noël approche, Sandra qui est aide-soignante s’inquiète pour elle-même :« moi je ne sais pas comment je vais faire ». Mais elle s’inquiète aussi pour les collègues restés en poste: « Là, ils mettent les patients en danger et après ils disent que c’est nous, les non-vaccinés, qui mettons les patients en danger. Ce n’est pas nous. Nos collègues ils les ont fait passer aux douze-heures alors que nous étions dans le système des trois-huit ce qui fait que là nos collègues vont être fatigués. »

La réintégration des soignants non-vaccinés est loin d’être acquise. Il reste un mois avant que la loi sur l’obligation vaccinale ne s’applique de plein droit aux Antilles.

