France: condamné en justice, Alain Griset remplacé par Jean-Baptiste Lemoyne au gouvernement

Le désormais ex-ministre fançais Alain Griset, en juin 2020 lors d'une rencontre à l'Élysée, à Paris. AP - Ludovic Marin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le ministre français délégué aux Petites et moyennes entreprises, Alain Griset, a annoncé ce mercredi 8 décembre sa démission, après une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'inéligibilité de trois ans avec sursis pour « déclaration incomplète ou mensongère » de sa situation patrimoniale. Son collègue Jean-Baptiste Lemoyne récupère ses prérogatives, a annoncé dans la soirée l'Élysée.