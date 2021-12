France: les prix records de l'électricité affolent les industriels

Toutes les minutes j’ai des appels des consommateurs complétement affolés en me disant « qu’est-ce qu’on fait ? Comment on s’en sort ? ». Alors j’ai des rendez-vous avec les pouvoirs publics, on était censés parler avec eux de la réforme du marché pour 2025, mais moi j’ai surtout mis sur la table le problème instantané. Qu’est-ce qu’on fait ? Il y a des solutions, il suffit que le gouvernement fasse paraitre un arrêté ou un décret qui remonte la quantité d’électricité nucléaire qu’EDF met à disposition des consommateurs, il est encore temps de le faire avant le 31 décembre, le bon sens doit prévaloir.