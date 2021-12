Présidence française de l'UE: Emmanuel Macron veut une «Europe puissante et souveraine»

Parler d'Europe et faire campagne

L'Europe, c'était l'ADN du candidat Macron en 2017 et il compte bien en faire encore une fois sa valeur ajoutée dans la présidentielle de 2022.

Officiellement, il ne s'agit que de parler d'Europe, de préparer cette présidence de l'Union pour laquelle chacun de 27 pays membres doit attendre son tour de longues années. La dernière fois pour la France c'était en 2008 avec Nicolas Sarkozy.

De ce point de vue, l'agenda est une aubaine pour Emmanuel Macron qui a fait de la relance du projet européen son ambition majeure et qui a donc choisi de mettre en scène le début de cette séquence avec une conférence de presse. Un exercice qu'il n'a pas beaucoup pratiqué durant son mandat et qui tombe à pic pour rappeler que le champion de l'Europe, c'est lui, mais aussi capter l'attention au moment où la campagne présidentielle s'emballe avec notamment l'entrée en lice de Valérie Pécresse, une concurrente sérieuse.

Ses adversaires ne s'y sont pas trompés et ont regretté que la France ne tente pas d'échanger son tour pour que la présidence européenne ne tombe pas en pleine campagne présidentielle et législative. Emmanuel Macron, lui, va en profiter pour peaufiner sa stature de chef d'État aux manettes dans l'espoir de marquer ainsi des points dans la campagne.

Jusqu'au dernier quart d'heure

La PFUE va donc percuter de plein fouet la campagne pour la présidentielle d'avril et les législatives de juin en France. L'opposition en France critique sa potentielle double casquette de président du Conseil de l'Europe et de candidat.

Emmanuel Macron, sans répondre sur son éventuelle candidature, a défendu sa capacité à mener à bien cette présidence jusqu'au dernier moment : « Je vous l’ai dit et je vous le redis : le mandat que m’ont confié les Françaises et les Français, je l’exercerai jusqu’au dernier quart d’heure. Et donc les défis qui sont les nôtres, qu’ils soient sanitaires, qu’ils soient migratoires, qu’ils soient énergétiques impliquent des choix. Dîtes-moi la date à laquelle il faut s’arrêter de travailler démocratiquement. C’est la fin du mandat. Et donc je travaillerai jusqu’à la fin du mandat. Il y a des parfois des choix importants qu’il faut faire, quelques semaines ou quelques mois avant la fin d’un mandat. Si je suis devant cette situation, je le ferai. Et donc étant président démocratiquement élu avec un terme, j’agirai en cette condition jusqu’à ce terme. »