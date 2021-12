Présidentielle 2022: Hidalgo et Montebourg appellent à l'union de la gauche

À quatre mois de la présidentielle en France, les sept candidats de gauche ne décollent toujours pas. Aucun n'est capable selon les sondages de se qualifier pour le second tour. Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg ont lancé chacun un appel au rassemblement.

Publicité Lire la suite

Folle journée à gauche. Tout commence avec Arnaud Montebourg. Le candidat de la Remontada lance un appel à l'union des candidatures à gauche, quitte à jeter l'éponge. « Je suis prêt à offrir ma candidature à un projet commun et un candidat commun, et j’invite mes concurrents et camarades à faire de même », a-t-il expliqué.

Arnaud Montebourg prêt à se sacrifier si un candidat s'impose. C'est le pari d'Anne Hidalgo. La candidate a annulé un déplacement à la Rochelle pour le plateau du 20h de TF1. Avec une proposition : une primaire ouverte à gauche. « Il faut organiser une primaire de cette gauche arbitrée par nos concitoyens, je sais qu’ils seront très nombreux à vouloir y participer parce qu’ils souhaitent retrouver l’espoir », a-t-elle lancée.

Incapables de créer une dynamique, Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo jouent la carte du rassemblement avec un objectif : pousser l'écologiste Yannick Jadot et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à participer à une primaire et éviter le mur du premier tour, analyse Julien Chavanne, journaliste au service politique de RFI.

Refus clair et net de Jadot

Yannick Jadot a déjà opposé un fin de non-recevoir à la proposition. « Non, je ne participerai pas à une primaire de la gauche », a-t-il répondu ce jeudi sur Europe 1. Chez la maire de Paris, créditée d'entre 3 et 7% dans les sondages, « il y a la volonté de sortir de l'impasse par une idée surprise », a raillé Yannick Jadot. Donné lui-même dans une fourchette de 6 et 9% des intentions de vote, il a souligné avoir « déjà fait une primaire » en septembre, et a appelé les électeurs socialistes à le rejoindre.

Une autre personnalité de gauche pourrait elle aussi lancer un appel à l'union, non sans arrières pensés : Christiane Taubira entretient les rumeurs sur un possible retour dans la course à l'Élysée.

► À lire aussi : Présidentielle 2022: à Nice, opération déminage réussie pour Pécresse et Ciotti

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne