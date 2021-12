Procès du 13-novembre: à la barre, Yassine, frère d’Abdelhamid Abaaoud, coordinateur des attentats

Une nouvelle phase s’est ouverte ce jeudi 9 décembre au procès des attentats du 13 novembre 2015. Après les dépositions des enquêteurs belges, la cour a commencé à auditionner les proches des membres des commandos. Premier à être entendu, en visioconférence depuis Bruxelles, Yassine Abaaoud, 26 ans, le petit frère d’Abdelhamid Abaaoud, coordonateur présumé des attentats et membre du commando des terrasses, tué le 18 novembre dans l’assaut contre l’appartement où il s’était retranché à Saint-Denis.

Yassine Abaaoud a d’abord une pensée pour « toutes les victimes, les personnes innocentes aux quatre coins du monde ». Mais il prévient d’emblée : « Sur les faits, je ne suis pas capable de vous donner des informations, donc je ne sais pas si je vais pouvoir être d’une grande utilité dans ce procès. » Sur son frère non plus, il n’a pas grand-chose à dire. D’autant, précise-t-il, que, « dans notre famille on est dans le doute car personne n’a vu de photos de son corps et il y a des légendes comme quoi il serait toujours en vie et que ce n’est pas lui qui aurait commis ces attentats ».

Confronté à ses déclarations devant des policiers du Maroc, où il a été incarcéré deux ans pour apologie du terrorisme, il affirme : « Je ne parle pas arabe, je ne sais pas ce que j’ai signé. » Et enchaîne esquives et dénégations : « Vous saviez ce que votre frère faisait en Syrie, ce n’était pas du tourisme ? », le presse le président.

« Je ne sais pas, monsieur », persiste le jeune homme qui pointe toutefois qu’il n’était « pas d’accord » avec Abdelhamid, surtout quand ce « sacré personnage », selon ses mots, a enlevé début 2014 leur petit frère Younès, 13 ans à l’époque, pour l’emmener en Syrie où il aurait été tué.

« Ma famille s’est brisée »

Ce n’est finalement que lorsqu’une avocate de parties civiles lui rappelle que les victimes l’écoutent, et l’interroge sur les conséquences de la participation de son aîné aux attentats sur les siens, que Yassine Abaaoud se livre un peu.

« Ma famille s’est brisée. On était des commerçants sans histoire et tout a changé. Mes parents se sont séparés. Ça n’a pas été facile et ça ne l’est toujours pas », confie-t-il, avant d’ajouter avec émotion : « On espère toujours le retour de mon petit frère Younes », « ma mère dit que ses yeux n’ont pas pleinement profité de lui ».

