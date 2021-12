Procès du 13-Novembre: le désarroi du père de Samy Amimour, terroriste du Bataclan

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, ce sont désormais les proches des commandos qui comparaissent à la barre comme témoins. Vendredi 10 décembre, la cour a notamment entendu pendant plus de trois heures Azdyne Amimour, le père de Samy Amimour, l’un des trois terroristes du Bataclan.

Comment Samy Amymour en est-il arrivé à « massacrer des compatriotes » ? « C’est très difficile à expliquer », commence son père, qui décrit un garçon « introverti » mais « gentil, intelligent ». « Il a eu un parcours scolaire sans faute puis ça, c'est passé à une vitesse vertigineuse », explique-t-il.

La cour, le ministère public et les avocats de parties civiles ont beau rappeler qu’il est un témoin, qu’il ne s’agit pas de le blâmer. Pourtant, les questions aux accents accusateurs s’enchaînent : Comment n’a-t-il pas mesuré la radicalisation de son fils ? Pourquoi n'a-t-il pas plus tenté de le raisonner ? Pourquoi ne pas avoir coupé internet ou appelé un numéro vert ?, lance encore un avocat, alors que le dispositif a été créé après le départ de Samy Amimour à la fin de l'année 2013.

Un périple en Syrie pour retrouver son fils

Le septuagénaire raconte son périple en Syrie à l’été 2014 pour essayer de récupérer son fils. Là aussi, les questions fusent : y est-il vraiment allé ? À quelle date ? A-t-il tout tenté pour le ramener ? « J’ai essayé », « Il ne répondait pas », « les conditions étaient difficiles » ou encore « il était lobotomisé », avance successivement Azdyne Amimour.

« Vous arrivez à le voir et vous n’en faites pas plus ? » insiste la cour. « Pourquoi ne pas l’avoir signalé à la police à votre retour ? », renchérit un avocat. « Il était là-bas, je n'aurais jamais pensé qu’il allait revenir », bafouille Azdyne Amimour qui n’a pas d’explication miracle à offrir, que son incompréhension et son impuissance. « Je n'arrive pas à expliquer... C'est un enfant qui manquait de rien... on ne comprend pas pourquoi », souffle le témoin. « Je culpabilise souvent. J’ai dû manquer quelque chose, je ne sais pas. »

