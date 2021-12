Vols suspendus entre la France et le Maroc: la galère des remboursements pour les escales

La prolongation de la fermeture aérienne du Maroc complique la vie des personnes souhaitant voyager en Afrique et devant y faire escale.

Déjà fermées depuis le 29 novembre dernier pour deux semaines, en raison de la propagation du variant Omicron et du rebond de l’épidémie en Europe, le Maroc prolonge la fermeture de ses frontières aériennes et maritimes. Une prolongation qui perturbe les déplacements notamment des passagers en escale au Maroc.

Avec Aram Mbengue, du service France de RFI

Devant l’agence de la Royal Air Maroc situé avenue de l’Opéra à Paris, il n’y a pas grand monde, à part quelques clients qui devaient faire escale au Maroc.

C’est le cas de cette Guinéenne venue chercher des informations : « On est sept personnes à partir mardi avec une escale au Maroc pour partir en Guinée. De base, on devait partir dimanche, mais ils ont déplacé notre vol à mardi. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. J'attends d'avoir des retours de leur part et je verrais à partir de là. »

Remboursement, recherche de nouveaux vols...

Les clients de l’agence qui devait faire escale au Maroc disent n’avoir pas été informés de la suspension des vols. Ce Sénégalais l’a appris par des amis, il est venu demander le remboursement de son billet. « Pour le remboursement, ça ne sera pas immédiat, ça sera d'ici à quelques jours. Imaginez pour quelqu'un qui vit depuis 10 ans ici et qui vient d'avoir ses papiers comme moi. C'est une fierté de retourner voir la famille en Afrique. Mais je suis bloqué. »

La fermeture des frontières du Maroc devrait encore durer au moins jusqu’au 31 décembre 2021.

Tatiana devait se rendre au Cameroun: «On a un peu l'impression qu'on se fout de nous» Aram Mbengue

Juste à côté, j'ai eu la chance de tomber sur une autre agence qui m'a vendu un billet pour le Cameroun. Heureusement pour moi, j'ai trouvé ce monsieur qui m'a donné une nouvelle chance de participer à ce mariage. Bolivar, un passager camerounais devant se rendre à un mariage Aram Mbengue

