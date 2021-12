Reportage

Covid-19 en France: pour le rappel vacinal, le public préfère Pfizer à Moderna

Le public français cherche à avoir des vaccins Pfizer-BioNTech plutôt que le Moderna pour la troisième dose. © Daniel LEAL/AFP

La campagne de rappel vaccinal contre la Covid-19 bat son plein. Et pour cause, faute d'une troisième dose de vaccin, le passe sanitaire des plus de 18 ans ne sera plus valide à compter du 15 janvier. Mais si le public répond présent, il reste attentif à ce qu'on lui injecte dans le corps. Il est même de plus en plus exigeant.