Le traumatisme des victimes de l'attentat de Strasbourg, trois ans après

Commémoration de l’attentat de Strasbourg ce samedi matin en présence du Premier ministre, Jean Castex. Le 11 décembre 2018, un homme armé d’un pistolet tuait 5 personnes et en blessait 10 autres. Trois ans après, les victimes attendent toujours un procès.

Avec notre correspondante à Strasbourg, Angélique Ferat

« Ne jamais les oublier pour que plus jamais le terrorisme puisse frapper. » Les victimes et leurs familles se sentent précisément oubliées. Elles se rappellent les noms des 5 morts et des 10 blessés.

Dorota a perdu son fils Bartek, tué d’une balle dans la tête à la sortie d’une boulangerie. Pour elle, c’était hier. Elle était psychothérapeute, mais elle ne l’est plus : « Pour moi, c'est terrible. C'est difficile même physiquement. Mon fils me manque énormément et de plus en plus. Depuis trois ans, j'ai fermé mon cabinet. Je ne pouvais plus, c'est impossible... Je suis incapable d'aider les gens. »

Un procès prévu en 2023

L'Association Victimes Attentats (AVA) a demandé au Premier ministre un élargissement des critères d’aide du fonds de garantie pour les victimes d’attentat. Seules les victimes directes sont prises en charge aujourd’hui. Et pourtant, toute la famille souffre, insiste Mostafa Salhane, le président de l'association : « Moi, j'ai été victime directe de l'attentat, mais mes enfants ne sont pas reconnus. Je suis le chauffeur de taxi qui a été pris en otage pendant l'attentat de Strasbourg. Je suis toujours en arrêt de travail. Pour moi, c'est fini le taxi. Je n'y retournerai plus jamais. J'ai tout perdu. »

Le procès devrait avoir lieu en 2023. L’auteur de l’attentat a été tué lors de son interpellation, mais les personnes qui l’ont aidé seront sur le banc des accusés.

