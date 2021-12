Présidentielle 2022: Valérie Pécresse veut en découdre avec Emmanuel Macron

Après sa désignation comme candidate des Républicains, Valérie Pécresse a lancé sa campagne à l'occasion d'une réunion publique à la Mutualité à Paris, ce samedi 11 décembre. Devant les cadres du parti et tous ses concurrents de la primaire, la présidente de la région Île-de-France a donné le ton d'une campagne bien à droite et contre Emmanuel Macron.

Avec Valérie Gas, du service Politique de RFI

« J'ai une bonne nouvelle : la droite est de retour ! » Valérie Pécresse annonce la couleur dès les premiers mots. Et forte d'une entrée en campagne qui lui a permis de bondir dans les sondages, elle désigne son adversaire : « Les Français l'ont compris, ce sera Emmanuel Macron ou nous ! »

Emmanuel Macron en ligne de mire, la candidate des Républicains a essayé de montrer sa différence avec le président du « et en même temps » : « Pour gagner, pas de zig-zag. Je suis gaulliste, libérale et sociale, ma droite est franche et mon projet est radical, car la situation du pays l'exige. »

« Je suis aussi venue vous parler de tendresse »

Et puis Valérie Pécresse appuie là où ça fait mal aux électeurs de droite, en rappelant les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation en Algérie : « Emmanuel Macron est coupable d'avoir accusé notre pays d'avoir commis un crime contre l'humanité. un président ne devrait jamais dire cela. »

Face à lui, Valérie Pécresse joue la « carte femme » et donne à son projet une touche inattendue de douceur : « Je suis aussi venue vous parler de tendresse. Retisser nos solidarités, retendre notre attention aux plus fragiles, c'est plus qu'un projet politique, c'est projet de vie. »

Promettre de la tendresse et de la protection, c'est aussi comme ça que Valérie Pécresse espère séduire les Français.

