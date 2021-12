Présidentielle 2022: Yannick Jadot appelle la gauche au rassemblement derrière lui

Un meeting ? Non. Un « forum des possibles ». Yannick Jadot a organisé ce samedi 11 décembre son premier événement public de sa campagne présidentielle à Laon, dans sa région natale, la Picardie. 400 personnes étaient réunies pour écouter le long discours du candidat écologiste, qui a une nouvelle fois fermé la porte à une primaire de la gauche tout en appelant au rassemblement.

Avec notre envoyé spécial à Laon, Anthony Lattier

Dans sa région natale, Yannick Jadot est venu parler de lui. Ce n’est pas son fort, mais il s’y essaie : « Et c'est là que mes parents m'ont transmis l'amour des arbres et des oiseaux. Le plaisir intense de voir passer une horde de cerfs et de biches au fond de la forêt. »

Entouré de quelques centaines de personnes assises sur des caisses en bois, Yannick Jadot fend – un peu - l’armure. Et lève son glaive contre l’extrêmes-droite : « Notre France, chers amis, ce n’est pas celle des antidreyfusards, ce n’est pas celle des collabos et de l’OAS. Cette France de la défaite dont la devise est : racisme, antisémitisme et révisionnisme. »

« J’ai tendu la main »

La gauche, elle, est menacée d’effondrement. Mais la socialiste Anne Hidalgo n’aura pas la primaire qu’elle appelle de ses vœux : « C’est donc autour des idées et du projet écologiste pour la France, pour la République, qu’il faut se retrouver. J’ai tendu la main, et je suis convaincu que nous trouverons les moyens du rassemblement. »

Un premier discours de campagne long et poussif. Yannick Jadot appelle les progressistes à rejoindre la maison de l’écologie. Comme souvent à gauche, c’est le rassemblement oui, mais derrière moi.

