France: l'ex-nageur Yannick Agnel mis en examen pour viol sur mineure

Après 48 heures de garde à vue, Yannick Agnel a été présenté à un juge d'instruction, ce samedi 11 décembre. L'ancien nageur français, champion olympique et champion du monde, est soupçonné de viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans, des faits passibles de 20 ans de réclusion.

Publicité Lire la suite

L'ancien nageur français et champion olympique Yannick Agnel a été mis en examen pour « viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans » et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé samedi le parquet de Mulhouse à l'AFP.

Le placement en détention provisoire, sollicité par le juge d'instruction conformément aux réquisitions du parquet, n'a pas été ordonné par le juge des libertés et de la détention, a précisé la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

Yannick Agnel a été arrêté jeudi matin 9 décembre à son domicile parisien, puis placé en garde à vue à Mulhouse, dans l'est de la France, où se seraient déroulés les faits qui lui sont reprochés.

La fédération française de natation envisage de se porter partie civile

L'affaire remonte à 2016. Le nageur, aujourd'hui âgé de 29 ans, était à l'époque licencié du Mulhouse Olympic Natation depuis deux ans. Selon des informations de nos confrères de L'Équipe et de France Inter, c'est une nageuse, l'une des filles de son entraîneur, qui a porté plainte durant l'été, pour viol. Elle était mineure à l'époque des faits.

Ces dernières semaines, d'autres membres ou ancien membres du club, ont été auditionnés. La Fédération française de natation a précisé que Yannick Agnel n'étant plus licencié, elle ne pouvait pas entreprendre de procédure disciplinaire, mais en fonction de l'évolution de l'enquête, elle pourrait se porter partie civile.

Depuis la fin de sa carrière fulgurante et exceptionnelle, Yannick Agnel a eu l'occasion de commenter des épreuves de natation pour le groupe France Télévisions. Depuis quelques mois, il alimentait une chronique et un podcast pour la radio France Info. Dès jeudi, cette dernière a annoncé suspendre, jusqu'à nouvel ordre, sa collaboration avec le sportif.

► À lire aussi : Violences sexuelles dans le sport: 445 personnes mises en cause via les cas remontés au ministère

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne