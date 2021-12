France: le gouvernement parie sur le retour des trains de nuit

Le train de nuit fait son grand retour sur le territoire. Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari inaugurera ce soir et demain deux nouvelles lignes ferroviaires – Paris-Lourdes et Paris-Vienne. D’autres suivront et une enveloppe de 100 millions d’euros a été allouée au développement des trains de nuit. Mais comment les rendre attractifs à l’heure du TGV et de l’avion ?

67 lignes en 2000 contre seulement 2 en 2018 : le train de nuit a frôlé la mort. Trop ringard, trop peu rentable et concurrencé par le TGV et l’avion. Ce qui rend le pari de Jean-Baptiste Djebbari d’autant plus risqué : le ministre des Transports souhaite ouvrir une dizaine de lignes ferroviaires nocturnes à l'échelle nationale d'ici 2030.

Paris-Marseille, Paris-Bayonne ou encore Bordeaux-Nice : le ministre ne lésine pas sur l’offre. Et pour cause, c’est elle qui assurera au train de nuit sa renaissance. L’idée est de multiplier les correspondances possibles et de garantir aux voyageurs des destinations variées, françaises, voire européennes.

Un transport moins polluant et abordable

Pour son grand retour, le train de nuit mise aussi beaucoup sur la volonté des usagers de voyager sans trop polluer. De ce côté-là, il concurrence donc l'avion. Mais il propose aussi de voyager autrement, comme l’explique Adrien, membre du collectif « Oui au train de nuit » : « Le train de nuit permet de se déplacer en gagnant du temps. Parce qu'on voyage quand on dort. On peut profiter pleinement de sa journée à un endroit et le lendemain matin être 800 km plus loin. »

Un autre avantage : le prix comparé à son cousin, le TGV. Un billet à partir de 19 euros pour un Paris-Nice, rouvert au printemps dernier, contre environ le triple pour le train à grande vitesse. Rendez-vous dans dix ans pour voir si le pari a été gagné.

