France: cinq morts dans l'incendie d'un immeuble à Saint-Denis de la Réunion

Au moins cinq personnes ont été tuées dans un incendie spectaculaire qui a détruit un immeuble à Saint-Denis de la Réunion dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué, ce lundi 13 décembre, la préfecture de La Réunion.

« À ce stade, l'identité de ces personnes n'est pas déterminée », ont précisé le préfet de La Réunion Jacques Billant et la procureure de Saint-Denis Véronique Denizot dans un communiqué. Deux autres victimes sont en état d'urgence absolue, indique la préfecture, et 19 autres personnes sont en urgence relative. Parmi ces dernières, huit ont été hospitalisées, précisent la préfecture et le parquet. « La phase de reconnaissance des bâtiments par les sapeurs-pompiers se poursuit dans des conditions difficiles », ajoutent-ils. Le bilan n'est donc pas définitif.

Plus tôt dans la matinée de lundi, les services de secours avaient d'abord annoncé la mort d'une seule victime, découverte dans les décombres de l'immeuble.

Une centaine d'appartement détruits

Pour une raison indéterminée à ce stade, le feu a pris vers 01h15 (21h15 GMT dimanche) dans l'un des appartements de l'immeuble appartenant à la société immobilière du département de La Réunion (SIDR), un bailleur social. « Les flammes se sont rapidement propagées à tout l'immeuble par les coursives en bois », a souligné le colonel Frédédic Léguiller, commandant le Service d'incendie et de secours (Sdis).

« J'ai été réveillé par des craquements, je n'ai pas compris tout de suite et puis j'ai vu les lueurs. J'ai crié pour réveiller ma famille », raconte Jeysone, un jeune homme d'une vingtaine d'année qui vivait dans un logement au 4e étage. « Nous, on a pu sortir, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour des voisins. Tout est allé si vite, à peine deux minutes », ajoute-t-il sous le choc.

Sur le plan matériel, plus de 300 locataires ont été évacués et une centaine d'appartements ont été détruits. Un incendie d'une telle ampleur ne s'était pas produit à La Réunion depuis plusieurs décennies. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par plusieurs internautes montrent des flammes impressionnantes. Le brasier était visible de plusieurs points de la ville.

