Délibéré attendu dans le procès de la «mafia des déchets» sur la Côte d'Azur

Les dépôts sauvages de déchets ne sont pas rares sur la Côte d'Azur (image d'illustration). © Seyllou/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le verdict est attendu ce mardi 14 décembre pour un réseau de terrassiers et transporteurs accusés d'avoir déversé des centaines de milliers de tonnes de gravats pollués sur la Côte d'Azur entre 2017 et 2020. L'audience s'est tenue fin novembre au tribunal correctionnel de Draguignan, dans le Var. Le ministère public a requis jusqu'à 5 ans de prison dont 3 avec sursis, des amendes atteignant 500 000 euros ainsi que des consignations de sommes jusqu'à 500 000 euros, destinées à la remise en état des terrains. Car les dégâts sont très importants, la dépollution des 22 sites concernés a été estimée entre 5 et 6 millions d'euros.